Flick: Pemain Ini Senang Meninggalkan Barcelona

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkap detail perpisahannya dengan salah satu pemain yang akan meninggalkan Barca, menegaskan bahwa ia melihatnya bahagia, saat mengevaluasi penampilan tim Catalan dalam dua pertandingan Piala Friuli Venezia Giulia yang digelar di Italia.

Barcelona sebelumnya meraih kemenangan atas Nottingham berkat gol penalti yang dicetak Raphinha pada masa tambahan waktu, sebelum kalah dari Udinese dalam turnamen persahabatan segitiga tersebut, sementara sang pelatih Jerman membahas kondisi bursa transfer di markas Blaugrana.

Pelatih Barcelona berbicara mengenai kepergian sejumlah pemain, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", di mana Flick berkata: "Kami harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak mudah, saya sudah memberi mereka nasihat. Inilah situasi saat ini, dan semua tim harus melakukan perubahan, karena harus ada ruang yang diberikan untuk para pemain muda."

Sang pelatih Jerman mengomentari situasi Araujo, dengan mengatakan: "Dia orang yang hebat dan pemain yang luar biasa, tetapi gaya bermainnya berbeda dengan yang saya terapkan. Dia kuat dan memiliki kecepatan... ini hal yang disayangkan. Situasinya sulit karena saya tidak memainkannya seperti yang saya inginkan, dan ia terpengaruh oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kami sudah berbicara bersama, dan hari ini saya melihatnya dalam kondisi baik dan bahagia, saya mendoakan yang terbaik untuknya."

Ia menambahkan: "Perubahan adalah hal yang wajar dalam kehidupan dan dalam sepak bola. Ada banyak kebisingan di sekitar kami, tetapi kami tahu apa yang kami inginkan, dan kami ingin memperbaiki tim serta kami dalam keadaan tenang. Pekan depan banyak pemain akan datang, sebab masa persiapan musim ini tidak normal, dan waktunya singkat."

Mengenai situasi Ferran Torres, Flick menjelaskan: "Saya menghormati liburan para pemain dan saya tidak tahu apa pun, saya belum berbicara dengannya, dan hari ini saya berfokus pada turnamen segitiga ini."

Pelatih Blaugrana menutup pernyataannya dengan berbicara tentang Raphinha dan Fermin, dengan mengatakan: "Rafa berlatih bersama kami sejak 10 hari lalu, dan Lopez sedikit lebih lama dari itu, dan saya melihat keduanya dalam kondisi baik. Raphinha adalah pemain yang paling penting bagi saya karena intensitas juangnya, dan ia salah satu pemimpin, serta berjuang demi tim..."