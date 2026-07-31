Barcelona menjalani laga uji coba pertamanya selama pemusatan latihan di Inggris hari ini, saat menghadapi Birmingham City di Stadion St Andrew's, dalam ujian yang akan menjadi penampilan perdana pemain Jerman, Karim Adeyemi, dengan kostum klub Katalan tersebut.

Birmingham City merupakan salah satu klub bersejarah dalam sepakbola Inggris, dan saat ini bermain di Championship Inggris.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Karim Adeyemi, rekrutan kedua proyek Barcelona untuk musim 2026-2027, akan tampil dalam salah satu dari dua susunan pemain yang disiapkan pelatih Hansi Flick untuk laga tersebut.

Adeyemi menjalani penampilan pertamanya hanya satu pekan setelah memulai latihan bersama tim, di mana pemain ini diperkenalkan pada 23 Juli, sebelum menjalani latihan pertamanya di lapangan di kota olahraga pada tanggal 24 di bulan yang sama, setelah beberapa hari yang dihabiskannya di ruang latihan beban, serta menghabiskan empat hari tambahan berlatih di St George's Park.

Pelatih asal Jerman itu menilai periode yang dijalani Adeyemi dalam latihan sudah cukup untuk mulai beradaptasi dengan cara bermain dan gaya khas Katalan, sebagai persiapan menyambut dimulainya musim resmi pada 23 Agustus menghadapi Elche.

Laga melawan Birmingham City akan menjadi pertandingan uji coba kedua Barcelona pada masa persiapan, setelah kemenangan atas Europa dengan skor 4-1.

Flick memasukkan 30 pemain ke dalam skuad pemusatan latihan di Inggris, termasuk sejumlah besar unsur dari Barcelona Atlètic, sembari menanti kembalinya para pemain internasional Spanyol yang menjuarai Piala Dunia pada 10 Agustus.

Marc-André ter Stegen tidak akan ikut serta, karena ia akan meninggalkan pemusatan latihan hari ini untuk merampungkan kepindahannya dengan status pinjaman ke Ajax.

Pelatih hanya akan mengandalkan pemain yang tersedia, di mana Raphinha, yang baru kembali dari liburannya dua hari lalu, akan absen dari bangku cadangan, begitu pula Frenkie de Jong, yang masih menjalani pemulihan dari robekan ligamen kolateral medial lutut kanan yang dialaminya selama Piala Dunia.

Alejandro Baldé juga akan absen, meski telah kembali ke latihan bersama tim setelah pulih dari masalah ringan pada punggung, karena tim pelatih tidak akan mengambil risiko dengan memainkannya.

Fermín López juga absen, karena masih menjalani program persiapan fisiknya setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima kaki kanan, dan ia berharap bisa kembali pada Piala Joan Gamper 19 Agustus.

Di sisi lain, Ronald Araújo akan hadir setelah pulih dari masalah pada otot betis, yang membuatnya tidak bisa tampil bersama timnas Uruguay di Piala Dunia.





Ujian bagi para talenta muda

Laga uji coba ini akan menjadi kesempatan untuk menguji kemungkinan sejumlah pemain mempertahankan tempatnya di tim utama.

Pertandingan ini akan menjadi ujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Jofre Torrents untuk bertahan di posisi bek, dan apakah Espart memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi pengganti Jules Koundé atau opsi bagus untuk menutupi absennya Frenkie de Jong, di samping Brian Fariñas.

Flick juga ingin menilai pemain akademi Barcelona lainnya, dan mengetahui apakah penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim, yang mendapat perhatian dari direktur olahraga, merupakan opsi menyerang yang bagus, di mana kekuatan fisik dan kemampuannya mencetak gol akan menjadi salah satu daya tarik lain dalam pertandingan ini.

Pelatih asal Jerman itu juga akan berfokus pada pemain tim utama yang berpengalaman, seperti Andreas Christensen, Marc Bernal yang akan tampil setelah absen di laga pertama, Marc Casadó, dan Gerard Martín.

Posisi penjaga gawang juga tetap menjadi perhatian, di tengah persaingan Kochen dan Eder Rodríguez untuk mengamankan tempat sebagai kiper ketiga setelah kepergian Marc-André ter Stegen.