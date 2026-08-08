Barcelona dari Spanyol melakukan perjalanan ke Kota Udine di Italia untuk berpartisipasi dalam turnamen segitiga yang digelar malam ini di Stadion "Bluenergy", di mana tim Catalan tersebut akan menjadi salah satu peserta pada edisi pertama Piala "Friuli Venezia Giulia", sebagai bagian dari persiapannya menyambut musim baru 2026-2027.

Absen dari daftar pemain pelatih Hansi Flick untuk menghadapi Udinese dari Italia dan Nottingham Forest dari Inggris adalah bek asal Uruguay, Ronald Araujo, yang kini berada di ambang kepindahan ke Liverpool dengan status pinjaman setelah negosiasi kilat, menurut laporan surat kabar "Sport" dari Catalan.

Araujo, yang absen dari Piala Dunia karena cedera, telah melanjutkan program rehabilitasinya dan juga tidak tampil melawan Birmingham City.

Ia diperkirakan akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di Udine, sebelum kedekatan kepergiannya ke Anfield menghalangi hal tersebut, dengan pengumuman resmi kesepakatan diperkirakan dilakukan dalam beberapa jam ke depan.

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Araujo hadir pagi ini di Kompleks Olahraga Joan Gamper untuk mengumpulkan barang-barangnya dan berpamitan dengan rekan-rekan setimnya.

Namun ia bukan satu-satunya pemain yang absen dari perjalanan ke Italia, karena Marc Casadó dan Roony Bardghji juga tidak ikut serta, atas keputusan pelatih Hansi Flick.

Daftar pemain yang absen membawa pesan yang jelas bagi Casadó dan Bardghji, yakni bahwa mereka tidak masuk dalam rencana Flick untuk musim baru, dan keduanya harus mencari klub baru selama sisa periode bursa transfer musim panas.

Pertemuan sentuhan akhir

Deco, direktur olahraga Barcelona, bertemu pada Jumat pagi di Kompleks Olahraga Joan Gamper dengan Kristian Emil, agen Bardghji, dalam pertemuan yang di dalamnya dilakukan sentuhan akhir atas kepergian pemain asal Swedia itu dari klub Catalan tersebut.

Agen pemain itu terlihat berada di dalam fasilitas Barcelona lalu meninggalkannya, sementara jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Bardghji tidak akan melanjutkan kariernya bersama tim.

Absen pula dari perjalanan Barcelona ke Udine adalah Gerard Torrents, yang mendekati kepindahan ke Ajax Amsterdam dalam kesepakatan penjualan, dengan ia akan menandatangani kontrak bersama klub Belanda tersebut selama 4 tahun.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Bardghji dan Casadó tidak mengetahui keputusan Flick untuk mencoret mereka dan meninggalkan mereka di Barcelona, karena keputusan itu datang secara mengejutkan, tepat sebelum berangkat ke bandara.

Surat kabar itu menambahkan bahwa kedua pemain mengetahui mereka tidak akan melanjutkan karier bersama Barça, namun keputusan mencoret mereka dari daftar tidak terduga, dan tidak semua menerimanya dengan cara yang sama.