Ferran Torres, yang saat ini berada di Amerika Serikat bersama tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia 2026, belum secara resmi diberi tahu mengenai niat Paris Saint-Germain, padahal sang pemain sangat dihargai oleh Luis Enrique, pelatih Paris, yang mengenalnya secara pribadi selama masa kepelatihannya di tim nasional Spanyol.

Posisi Flick

Surat kabar Catalan tersebut menegaskan bahwa Flick sangat mengagumi Torres dan yakin dengan performanya, di mana mantan pemain Valencia ini dianggap sebagai salah satu pemain paling populer di ruang ganti, setelah Barcelona membelinya seharga 55 juta euro pada musim 2021-2022, dan menampilkan performa luar biasa pada musim lalu dengan mencetak 16 gol dan memberikan dua assist dalam 33 pertandingan di La Liga, di mana 23 di antaranya sebagai starter.

Minat Paris

Paris Saint-Germain, juara Eropa dua kali, berupaya memperkuat skuadnya selama bursa transfer musim panas, di mana mereka menunjukkan minat pada beberapa pemain, termasuk duet Kresensio Somerville, dan Matheus Fernandes dari West Ham dengan biaya total mencapai 130 juta euro, serta Ferran Torres yang dianggap sebagai pengganti ideal jika Parkola hengkang.

Situasi ini menjadi lebih menarik jika mempertimbangkan bahwa kontrak Torres dengan Barcelona berakhir pada tahun 2027, yang memberi Paris Saint-Germain peluang potensial untuk bernegosiasi jika klub Catalan tersebut tidak segera memperpanjang kontraknya, meskipun sikap tegas Flick menunjukkan bahwa Barcelona tidak akan melepas salah satu bintang serangnya dengan mudah.