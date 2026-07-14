Flick kepada "Simeone": Permintaanmu ditolak!

Negosiasi yang sedang berlangsung antara Barcelona dan Atlético Madrid untuk mendatangkan penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, memasuki babak baru, setelah klub Catalan tersebut dengan tegas menolak untuk memasukkan gelandang muda Marc Bernal ke dalam kesepakatan tersebut, meskipun pelatih Diego Simeone bersikeras untuk mendatangkan pemain berbakat tersebut.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Katalonia melaporkan bahwa Barcelona telah menerima informasi yang menegaskan minat Simeone yang sangat besar untuk mendatangkan Bernal, sementara klub Blaugrana telah mengajukan tawaran finansial senilai 100 juta euro untuk mendatangkan Álvarez, dengan kesiapan untuk memasukkan beberapa pemain yang kurang penting dalam rencana pelatih Hansi Flick.

Presiden Barcelona, Juan Laporta, telah mengakui secara terbuka adanya negosiasi dengan Atlético Madrid saat tiba di kota Dallas, Amerika Serikat, pada Minggu lalu, sambil memuji hubungan baik yang terjalin dengannya dan rekan sejawatnya di Rojiblancos, Miguel Ángel Gil Marín.

Namun, manajemen Katalan menunjukkan penolakan tegas terhadap gagasan melepas Bernal, yang dianggap klub sebagai pemain yang tidak bisa ditawar, terutama setelah kontraknya diperpanjang pada September lalu hingga Juni 2029 dengan klausul penalti sebesar 500 juta euro.

Gelandang berusia 19 tahun asal kota Berga, Katalonia, ini sangat dihargai oleh pelatih asal Jerman, Flick, yang menaruh kepercayaan penuh pada kemampuannya setelah musim yang luar biasa, di mana ia berhasil pulih dari cedera serius pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kirinya.

Bernal mengalami cedera parah tersebut pada Agustus 2024, tak lama setelah debutnya di La Liga, namun ia berhasil kembali dengan kuat dan secara bertahap beradaptasi dengan sistem permainan kompetitif Flick, di mana ia tampil dalam 33 pertandingan resmi dan bermain selama 1.313 menit sepanjang musim lalu.