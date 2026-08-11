Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, terus mengandalkan para pemain Barcelona Atletic selama persiapan tim utama, guna menyongsong laga uji coba yang dinantikan menghadapi Basel dari Swiss pada hari Minggu mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", sesi latihan tim pada Selasa pagi di Kompleks Olahraga Joan Gamper menyaksikan kembalinya bek asal Prancis, Jules Kounde, setelah keikutsertaannya di Piala Dunia berakhir. Ia bergabung dengan skuad secara normal, sementara Flick melanjutkan kebijakannya memanfaatkan sejumlah besar pemain tim cadangan untuk menutupi kekurangan dalam daftar pemain.

Hamza Abdelkarim membuktikan kehadirannya

Yang mencolok adalah berlanjutnya kehadiran penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, dalam latihan tim utama untuk hari kedua secara beruntun, setelah ia menjadi salah satu dari hanya empat pemain yang mengikuti sesi latihan hari Senin bersama dua penjaga gawang Eiker Rodriguez dan Aron Yaakobishvili serta bek Alvaro Cortes.

Pemanggilan berulang terhadap Hamza mencerminkan kepercayaan tim pelatih terhadap kemampuannya, sekaligus memberinya peluang nyata untuk berinteraksi dengan skuad utama sebelum musim dimulai, di tengah absennya sejumlah nama inti.

Sesi latihan Selasa turut diikuti, selain Hamza, oleh Xavi Espart, Ibrima Tunkara, Jordi Pesquer, Aurin Gurin, Bryan Farinas, Tommy Marques, Jofre Torrents, Guille Fernandez, dan Toni Fernandez.

Kemarin, tim telah memperoleh kembali jasa Joan Garcia, Eric Garcia, dan Anthony Gordon setelah mereka berlatih secara terpisah pada hari Minggu, sementara lima pemain Spanyol Pedri, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Lamine Yamal, dan Ferran Torres masih berada di luar latihan bersama, dengan berlanjutnya ketidakpastian seputar masa depan Torres setelah Barcelona menolak tawaran awal dari Paris Saint-Germain senilai 40 juta euro.

Tim dijadwalkan melanjutkan latihannya sore ini untuk meningkatkan kesiapan fisik, sebelum bertolak ke Swiss guna menghadapi Basel dalam laga uji coba pada 16 Agustus di Stadion St. Jakob-Park.