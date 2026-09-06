Flick jelang laga kontra Valencia: Sulit bermain dalam suasana seperti ini

Hansi Flick, pelatih Barcelona, memperingatkan sulitnya menghadapi tuan rumah Valencia, hari Minggu ini di Stadion Mestalla, pada pekan keempat Liga Spanyol, seraya menyinggung tingginya suhu dan kelembapan udara.

Flick berkata dalam keterangan pers sebelum pertandingan dimulai: "Cuacanya sangat panas, sulit bermain pukul empat sore dalam kondisi seperti ini. Mungkin ini bukan waktu yang terbaik, tetapi keputusan sudah diambil, dan kami harus menerimanya serta bermain."

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Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang tampilnya Rodri sebagai starter untuk pertama kalinya mengenakan kostum Barcelona, di samping Pedri di lini tengah, dengan mengatakan: "Kami memiliki kualitas besar di lini tengah, dan Marc Bernal menampilkan level yang luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir."

Ia menambahkan: "Sekarang bagus bagi Rodri untuk memulai pertandingan, karena ia perlu meningkatkan kesiapan fisiknya. Dari apa yang saya lihat darinya dalam latihan, saya bisa katakan bahwa ia pemain yang luar biasa. Saya ingin melihat bagaimana apa yang kami kerjakan akan berhasil dengan kehadirannya di samping Pedri, dan apa yang bisa mereka berdua tampilkan bersama di lini tengah."

Tentang laga yang dinantikan itu, Flick berkata: "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, terutama dalam kondisi seperti ini, dan dengan kehadiran suporter ini. Namun kami ingin menampilkan gaya kami yang biasa. Kami tahu kualitas tim kami, dan bagaimana kami ingin bermain, dan kami harus menunjukkannya di dalam lapangan."

Flick juga menyinggung kondisi pemainnya, Lamine Yamal, yang memulai pertandingan sebagai starter, dan apakah ia mampu bermain penuh 90 menit, dengan mengatakan: "Kita lihat saja, ia mungkin bermain 90 menit atau 60 menit, hal itu tergantung jalannya pertandingan, tetapi ia pasti siap."

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