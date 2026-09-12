Hansi Flick, pelatih Barcelona, menegaskan pentingnya menjaga konsentrasi penuh dan terus berkembang menjelang laga menghadapi Levante pada pekan kelima Liga Spanyol. Ia mengisyaratkan bahwa timnya berada di jalur yang benar, tetapi segalanya bisa berubah dengan cepat di dunia sepak bola.

Flick berkata, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Kami sangat senang dengan cara kami bermain, tetapi kami tahu kami harus membuktikannya di setiap pertandingan. Ketika segalanya berjalan baik, itu penting bagi kami, tetapi jika kami kehilangan salah satu dari hal-hal ini dan tidak berada dalam kondisi 100%, situasinya tidak akan baik."

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang ruang perkembangan yang dimiliki timnya, dengan mengatakan: "Inilah yang kami inginkan. Terus berkembang adalah pekerjaan kami sebagai pelatih dan pemain, dan kami harus memiliki rasa lapar untuk berkembang, serta kami mampu melakukannya."

Flick ditanya, "Apakah ini level terbaiknya bersama Barcelona?", dan ia menjawab: "Kami tahu bahwa dalam sepak bola segalanya bisa berubah dengan cepat. Saya menyukai situasi saat ini, tetapi kami harus sangat fokus, dan jika ada sesuatu yang berubah, kami akan menuju arah yang buruk dan itu bukanlah yang kami inginkan."

Pelatih Blaugrana itu mengungkap kemungkinan melakukan rotasi pemain untuk menjaga konsentrasi semua orang, dengan mengatakan: "Saya rasa ini bagian dari permainan. Kami memiliki dua atau tiga pemain di setiap posisi yang bisa bermain, dan setelah laga melawan Feyenoord saya sangat senang dengan kualitas latihan."

Flick mengomentari pernyataan Cesc Fabregas, pelatih Como, yang menyebut Barcelona kini membuat para lawan ketakutan, dengan mengatakan: "Saya suka apa yang dilakukan Cesc. Ia bermain sangat baik dan timnya menampilkan level yang hebat. Bagi saya yang penting hanyalah pertandingan berikutnya, saya hanya fokus pada pertandingan ini, dan penting untuk berpikir hari demi hari. Inilah yang dilakukan tim saat ini. Kami berada di jalur yang baik, tetapi masih banyak yang harus dilakukan hingga akhir musim."

Pelatih tim Catalan itu berbicara tentang lini serang timnya dengan kehadiran Raphinha, perpanjangan kontrak Hamza Abdelkarim, dan perekrutan Gabriel Jesus, di mana ia berkata: "Kami memiliki tiga elemen dengan karakteristik berbeda, dan Ademi, Dani Olmo, Fermin, serta Gordon juga bisa bermain di posisi penyerang. Ada banyak opsi. Raphinha bermain sangat luar biasa. Ia berada di level lain. Ia mengagumkan dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."

Flick ditanya apakah ia terganggu karena tidak ditanya tentang Levante atau lawan berikutnya, dan ia menjawab sambil tertawa: "Pekerjaan kalian adalah mengetahui apa yang ingin kalian tanyakan kepada saya, bukan pekerjaan saya. Ini akan menjadi laga yang bagus untuk bersaing melawan tim yang bagus."

Flick menutup pernyataannya dengan mengomentari perpanjangan kontrak Hamza, dengan mengatakan: "Klub telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ia adalah pemain yang menampilkan performa bagus pada periode persiapan musim, dan ia membuktikan dirinya dalam persaingan dengan pemain-pemain lain di posisi ini. Ia memiliki karakteristik berbeda di tim ini, serta menjadi aset investasi besar bagi masa depan klub, dan kami menginginkannya bersama kami di tim."



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