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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Flick: Hamza Abdel Karim Layak Bermain, Kondisinya Mirip Pemain Ini

H. Flick
H. Abdelkarim
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Farinas
Jerman
Mesir
Spanyol

Peluang dekat dengan bintang Mesir itu

Hans Flick, pelatih Barcelona, mengomentari status penyerang Mesir, Hamza Abdel Karim, terkait keikutsertaannya dalam pertandingan bersama Barca pada musim ini.

Hamza Abdel Karim tampil menonjol secara jelas bersama tim utama Barcelona selama masa persiapan, namun ia sama sekali belum bermain dalam dua pertandingan pertama Barca di LaLiga.

Flick mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Rayo Vallecano di Liga Spanyol: "Apakah Raphinha adalah pemain terbaik untuk mengisi posisi penyerang murni saat ini? Sebagai seorang penyerang, ia harus memulai pressing, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Semua orang tahu bahwa ia adalah seorang pemimpin dan menyadari pentingnya dirinya. Selain itu, ia juga efektif di depan gawang. Dan ada pemain-pemain lain seperti Fermin yang juga bisa melakukannya."

Flick ditanya, "Mengapa Hamza tidak banyak bermain?" Pelatih asal Jerman itu menjawab: "Ini bukan hal yang mudah. Kami selalu memikirkan untuk memberikan kesempatan kepada yang layak mendapatkannya, dan ia layak mendapatkannya karena latihan-latihannya yang luar biasa, serta ia memiliki mentalitas yang tepat."

Ia melanjutkan: "Hamza layak untuk bermain dan ia memang akan turun. Kami akan memberinya menit-menit bermain agar ia bisa menunjukkan apa yang mampu ia lakukan dalam pertandingan liga. Kondisinya mirip dengan Bryan Farinas yang sangat mengejutkan saya, memiliki bakat besar dan posisi yang seratus persen, tetapi ia butuh menit-menit bermain."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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