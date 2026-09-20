Flick dalam masalah: durasi absen Christensen mengejutkan Barcelona

Andreas Christensen, bintang Barcelona, mengalami cedera pada otot paha depan kaki kiri, dalam pertandingan melawan Sevilla, kemarin Sabtu, pada pekan ketujuh perjalanan LaLiga.

Christensen mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya, Hansi Flick, sejak awal musim ini, setelah memperpanjang kontraknya musim panas ini selama dua musim.

Bek tengah asal Denmark itu tampil dalam 7 dari 8 pertandingan resmi yang dijalani Barcelona musim ini, dengan total 492 menit, di mana 5 di antaranya sebagai starter.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa pernyataan Barcelona terkait cedera Christensen tidak menentukan durasi absennya pemain tersebut, namun seluruh indikasi menunjukkan bahwa bek Denmark itu kemungkinan akan menjauh dari lapangan selama sekitar 6 pekan.

Andreas Christensen akan absen dari daftar timnas Denmark untuk menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League selama jeda internasional.

Bek Denmark itu juga akan absen dari pertandingan-pertandingan penting bersama Barcelona, di antaranya dua laga tandang timnya di Liga Champions Eropa menghadapi Galatasaray dan Paris Saint-Germain, di samping dua pertandingan Liga Spanyol melawan Real Betis dan Real Madrid.

Christensen hanya mampu menjalani 18 pertandingan dengan seragam Barcelona pada musim lalu, setelah mengalami robekan pada ligamen silang anterior lutut kirinya pada salah satu sesi latihan di akhir bulan Desember, dan menjauh dari lapangan selama sekitar 5 bulan.

Namun itu bukanlah satu-satunya cedera yang dialaminya sejak bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022 dari Chelsea.

Pada musim pertamanya, ia mengalami keseleo parah pada salah satu pergelangan kakinya, di samping cedera otot, sehingga total masa absennya mencapai 67 hari.

Ia menutup musim 2023-2024 dengan menderita masalah pada tendon Achilles, yang berlanjut selama sebagian besar musim berikutnya, sampai-sampai klub memanfaatkan cederanya untuk mendaftarkan Dani Olmo dalam daftar Liga Spanyol.

Christensen kembali pada bulan Januari, namun beberapa hari kemudian ia mengalami cedera otot yang menjauhkannya dari lapangan selama 69 hari, dan hanya mampu menjalani 6 pertandingan pada musim itu, yang merupakan musim pertamanya di bawah kepemimpinan Flick di bangku cadangan Barcelona.

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