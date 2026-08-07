Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, yang menangani Barcelona, melakukan 3 pencoretan pertamanya selama masa persiapan menghadapi musim baru.

Menurut surat kabar Sport, Flick memutuskan untuk melepas Oscar Gistau, Ibrahim Diarra, dan Alex Gonzalez, yang telah berlatih pada pagi hari Jumat ini bersama Barcelona Atletic.

Tiga pemain muda tersebut sebelumnya telah menghabiskan waktu satu bulan dalam sesi latihan tim utama, bersama 14 pemain lain dari tim cadangan dan tim muda.

Gistau, Diarra, dan Alex Gonzalez turut serta bersama rombongan Barcelona ke kamp persiapan musim di Inggris.

Bahkan, ketiga pemain tersebut tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama dalam pertandingan persahabatan melawan Birmingham City.

Setelah 4 pekan di bawah asuhan Flick, Gistau, Diarra, dan Alex Gonzalez menuju Val d'en Bas, tempat tim cadangan Barcelona menggelar kampnya.

Sebaliknya, tim utama akan terus mengandalkan 14 pemain dari akademi klub, yang akan berangkat pada akhir pekan ini ke Udine, untuk mengikuti turnamen segitiga melawan Udinese dan Nottingham Forest.

Tommy Marques, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernandez, Jofre Torrents yang mendekati kesepakatan dengan Ajax selama 4 tahun, Hamza Abdelkarim, Alvaro Cortes, Orian, Ibrima, Guille Fernandez, Brian Farinas, Jordi Pisquer, Aaron Yakobtsjvili, dan Iker Rodriguez terus bekerja di bawah asuhan Flick, tepatnya 16 hari sebelum dimulainya perjalanan Barcelona di LaLiga.