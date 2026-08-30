Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraannya dengan skuad yang dimilikinya saat ini, seraya menyatakan bahwa direktur olahraga Deco terus bekerja untuk meningkatkan kualitas komposisi tim.

Flick berkata, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Rayo Vallecano di La Liga: "Saya sangat senang dengan bursa transfer, dan Deco terus bekerja dalam urusan transfer, tetapi kami tidak berada di bawah tekanan apa pun. Ia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan kualitas dalam latihan pun baik. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa kami minta lebih dari itu, karena perasaan secara umum positif dan sangat baik."

Terkait persaingan di posisi penjaga gawang serta kemungkinan Dominik Livakovic tampil sebagai kiper kedua menggantikan Wojciech Szczesny, pelatih tim Catalan itu menyatakan: "Kami senang dengan Szczesny, dan kami memiliki penjaga gawang yang punya pengalaman besar. Bagi kami jelas bahwa Livakovic merupakan taruhan untuk masa depan."

Mengenai kondisi Frenkie de Jong dan tidak jadinya ia menjalani operasi, pelatih Barca berkomentar: "Yang penting adalah ia berjalan langkah demi langkah dan hari demi hari. Ia bekerja setiap hari dan di depan kami ada musim panjang dengan banyak pertandingan. Saya senang dengan keberadaannya karena kami membutuhkan kualitasnya untuk mencapai tujuan kami. Mengelola hal ini tidak mudah, baik bagi saya maupun para pemain, sebab menit bermain harus diatur. Semua orang ingin bermain, tetapi tim adalah hal yang paling penting, dan tentu saja klub juga."

Terkait peran yang diharapkan dari pemain muda Bernal, pelatih tim Catalan itu menjelaskan: "Ketika ia datang, sudah jelas bahwa ia akan berlatih bersama kami dan bermain untuk tim cadangan. Ia memiliki potensi besar dan menampilkan level yang sangat baik, serta akan semakin membaik."

Mengenai perhatiannya terhadap kampanye yang menuntut agar Ballon d'Or diberikan kepada para pemain Barca, pelatih Barcelona menyatakan: "Bukan tugas saya untuk melakukan kampanye, urusan ini sudah cukup rumit. Ada pemain-pemain hebat di tim saya, tetapi saya bukan penggemar hal-hal semacam itu. Yang terpenting adalah tim, dan jika kami tampil baik maka peluang meraih penghargaan individu akan jauh lebih tinggi."

Ketika ditanya tentang kemampuan skuad untuk meraih semua gelar termasuk Liga Champions, pelatih Barca berkata: "Kami bermain dengan baik dan sedang berada dalam kondisi teknis yang sangat baik, tetapi yang benar-benar penting adalah bagaimana kami bermain sebagai satu tim. Jika para pemain saling terhubung dan ada suasana yang baik, maka itu lebih baik. Suasananya benar-benar luar biasa dan kami harus menjaga semangat serta fokus ini."

Mengenai kesiapan Rodri untuk tampil sebagai starter, pelatih Barca berkata: "Ia mengalami sedikit rasa sakit ringan dalam beberapa hari terakhir, tetapi kondisinya kini sudah lebih baik dan ia berlatih dengan baik. Kondisinya tampak menjanjikan, dan kita lihat apa yang akan kami lakukan besok."

Mengenai apakah Lamine Yamal lebih bahagia saat ini, pelatih Barcelona menutup pernyataannya dengan berkata: "Tentu saja, selalu baik jika ia tersenyum. Saya sendiri pun tidak tersenyum setiap hari, dan semua orang memperhatikan urusannya. Namun ia tampil di Piala Dunia setelah pulih dari cedera, dan ia berlatih dengan baik. Pertandingan pertama bukanlah laga terbaiknya, tetapi saya senang dengan apa yang ia berikan kepada kami. Kini ia telah bermain 90 menit penuh dan itu hal yang baik baginya. Latihannya hari ini sangat baik dan kami harus mendukungnya."



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