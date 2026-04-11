Flick berupaya menyamai prestasi bersejarah Mourinho

Stadion Spotify Camp Nou akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Barcelona dan rival abadinya, Espanyol, pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 Liga Spanyol musim 2025-2026.

Barcelona memasuki pertandingan ini sebagai pemuncak klasemen "La Liga" dengan 76 poin, sementara Espanyol berada di posisi kesepuluh dengan 38 poin, mencari hasil positif dalam derby Catalunya yang selalu memiliki nuansa persaingan dan kesetaraan yang khas.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa tim Barcelona di bawah asuhan pelatih Hansi Flick masih memegang harapan untuk mencetak prestasi bersejarah yang langka, yaitu meraih gelar La Liga dengan raihan 100 poin.

Dengan sisa delapan pertandingan hingga akhir kompetisi, "La Blaugrana" mengoleksi 76 poin, artinya meraih hasil maksimal di sisa pertandingan akan membawa mereka ke angka luar biasa ini, yang hanya tercapai dua kali dalam sejarah kompetisi.

Prestasi paling menonjol dalam mencapai angka ini terjadi pada musim 2012-2013, ketika Barcelona di bawah asuhan Tito Vilanova berhasil menembus batas 100 poin, dalam musim bersejarah di mana tim tersebut menyelesaikan kompetisi dengan 32 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan, serta mencetak 115 gol, dan bintang terkemuka saat itu adalah Lionel Messi yang mencetak 46 gol, di musim yang juga menyaksikan tim mencetak gol di semua pertandingan liga, sebuah prestasi yang tidak tercapai sejak tahun 1944 ketika Valencia mengulanginya.

Di sisi lain, Real Madrid menjadi yang pertama menembus batas 100 poin pada musim 2011-2012 di bawah asuhan pelatih Portugal José Mourinho, setelah dinobatkan sebagai juara dengan raihan 100 poin, mencatatkan 32 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan, dan mencetak rekor 121 gol, dengan penampilan gemilang dari bintang Cristiano Ronaldo yang mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak tim.

Saat ini, Barcelona di bawah asuhan Flick menghadapi tantangan baru, yaitu harus memenangkan semua delapan pertandingan tersisa untuk menyamai atau melampaui rekor bersejarah tersebut. Tugas ini tidak akan mudah, mengingat jadwal yang padat dan laga-laga berat yang menanti.

Barcelona akan memainkan empat pertandingan kandang melawan Espanyol, Celta Vigo, Real Madrid, dan Real Betis, serta empat pertandingan tandang melawan Getafe, Osasuna, Alavés, dan Valencia, sebelum mengakhiri musim pada 24 Mei.

Ini adalah perjalanan yang berat dan panjang, namun tujuannya jelas: menulis bab baru dalam sejarah La Liga, dan mengulang rekor langka yang hanya tercipta sekali di "Camp Nou".

