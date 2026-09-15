Dalam sebuah isyarat yang mengungkap banyak hal tentang posisi sebenarnya Gavi dalam proyek baru Barcelona, pelatih Hansi Flick menggelar pertemuan khusus dan panjang dengan gelandang asal Andalusia tersebut, sebagai langkah yang membuka jalan bagi kembalinya sang pemain secara kuat ke skuad utama, sekaligus menghadang upaya Paris Saint-Germain untuk merebutnya.

Sesi latihan yang berlangsung pagi ini, Selasa, sebagai persiapan menghadapi Racing Santander pada hari Rabu di pekan keenam Liga, menyaksikan pemandangan yang menarik perhatian.

Hansi Flick menghabiskan beberapa menit berbincang empat mata dengan Gavi, didampingi asistennya Arnau Blanco, jauh dari rekan-rekan setimnya yang lain.

Pesan Flick sangat jelas, menurut surat kabar Spanyol "Sport": kepercayaannya kepada Gavi tidak goyah meski memulai musim dengan tersendat.

Setelah tampil sebagai starter pada laga pembuka melawan Elche selama 44 menit, cedera pada kaki kanannya membuatnya absen menghadapi Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano, sebelum kembali dan hanya bermain selama 8 menit melawan Feyenoord di Liga Champions, serta menyaksikan dua laga melawan Valencia dan Levante dari bangku cadangan.

Meski demikian, penampilan Gavi dalam latihan sangat positif dan energik, yang membuatnya menjadi salah satu kandidat utama untuk masuk ke dalam skuad utama yang hendak diturunkan Flick untuk menghadapi tim Kantabria itu, terutama dengan keinginan sang pelatih untuk memainkan pemain-pemain dalam kondisi kebugaran penuh menjelang dua laga beruntun melawan Racing besok, lalu melawan Sevilla pada hari Sabtu di Sanchez Pizjuan.

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Respons Barcelona atas manuver Paris

Pertemuan ini datang pada momen yang sensitif, seiring meningkatnya kabar dari Prancis mengenai keinginan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Gavi berdasarkan permintaan langsung dari pelatihnya, Luis Enrique.

Menurut laporan, pelatih asal Spanyol itu menginginkan klub Paris tersebut menghubungi Barcelona untuk membahas kemungkinan transfer bernilai sekitar 40 juta euro.

Namun, sikap di dalam Barcelona tegas dan jelas: tidak ada niat sama sekali untuk menjual Gavi, dan sang pemain sendiri sepenuhnya berfokus untuk meraih kesuksesan dengan seragam Blaugrana. Pertemuan rahasia Flick hari ini adalah bukti terbaik bahwa Gavi masih menjadi bagian mendasar dalam formula sang pelatih Jerman.