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Fiorentina v Bologna - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Comuzzo akan hengkang: Bournemouth bersaing dengan Torino

Fiorentina
Transfers

Fiorentina, Paratici juga mengurus transfer keluar: Comuzzo mungkin akan hengkang

Fiorentina jelas merupakan salah satu tim paling aktif di bursa transfer berkat kerja keras Paratici. Pergerakan besar terutama terjadi di lini pertahanan dengan kedatangan bek tangguh asal Brasil, Viery, dari Gremio, serta Dragusin asal Rumania dari Tottenham.

Pietro Comuzzo, bek kelahiran 2005, saat ini tampaknya tidak mendapat kesempatan bermain dan sedang mempertimbangkan untuk pindah klub bersama agennya guna mencari proyek olahraga baru. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, baik Torino maupun klub Inggris Bournemouth telah meminta informasi mengenai Comuzzo.

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