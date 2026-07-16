"Final terindah di dunia"... Bagaimana surat kabar Spanyol menanggapi pertandingan antara Argentina dan Spanyol?

Kualifikasi tim nasional Spanyol dan Argentina ke final Piala Dunia 2026 memicu antusiasme media internasional, yang menganggap pertandingan yang dinantikan antara juara Eropa dan Amerika Selatan ini sebagai salah satu final paling dinanti dalam sejarah turnamen tersebut, setelah kedua tim berhasil mengatasi rintangan besar dalam perjalanan mereka menuju pertandingan final.

Timnas Argentina memburu gelar keempatnya di Piala Dunia, sementara rekan mereka dari Spanyol bermimpi meraih gelar kedua.

Setelah menyingkirkan Prancis dan Inggris, media Spanyol menilai bahwa final antara Spanyol dan Argentina merupakan skenario ideal yang telah dinantikan para penggemar, dengan kehadiran deretan bintang, terutama Lionel Messi dan Lamine Yamal, dalam pertandingan yang memiliki dimensi olahraga dan sejarah yang luar biasa.

Final Impian dan Pertarungan Sejarah

Surat kabar Spanyol Marca menggambarkan final yang dinantikan ini sebagai “final terindah di dunia”, dengan menilai bahwa pertarungan antara Spanyol dan Argentina mempertemukan dua tim yang memiliki kualitas, karakter, dan ambisi, dalam pertandingan yang sesuai dengan nilai Piala Dunia.

Sementara itu, surat kabar AS menganggap final ini sebagai “final impian”, dengan menyoroti bahwa para penggemar akan menyaksikan pertarungan antara dua tim terkuat di dunia, dalam pertandingan yang memadukan dua gaya sepak bola yang berbeda namun memiliki ambisi serupa untuk meraih gelar juara dunia.

Di Katalonia, surat kabar-surat kabar menampilkan nuansa yang lebih emosional, karena adanya pertarungan khusus antara mantan bintang Barcelona, Lionel Messi, dan talenta muda saat ini, Lamine Yamal.

Surat kabar Sport dari Catalunya menulis judul utama: “Final melawan Messi… Luar Biasa!”, merujuk pada kisah unik yang menghubungkan pemain Argentina tersebut dengan talenta Spanyol itu, setelah keduanya pernah tampil bersama dalam sebuah foto terkenal 19 tahun lalu, saat Yamal masih bayi.

Sementara itu, surat kabar Mundo Deportivo menggambarkan final ini sebagai “pertarungan raksasa”, menegaskan bahwa Messi kembali membawa Argentina ke babak final Piala Dunia, sehingga mendapat kesempatan untuk mempertahankan gelar yang diraihnya pada tahun 2022, namun kali ini melawan tim nasional Spanyol.

“Para Abadi”

Di Prancis, surat kabar L’Équipe menyoroti karakter timnas Argentina dan kemampuannya mengatasi kesulitan, dengan memilih judul yang ringkas namun sarat makna: “Para Abadi”.

Surat kabar Prancis tersebut memuji kemampuan timnas Argentina untuk tetap bersaing dalam kondisi apa pun, dengan menilai bahwa keberhasilan mencapai final untuk kedua kalinya berturut-turut menegaskan bahwa sang juara dunia tetap berada di level tertinggi.

Lautaro Menjadi Pahlawan

Sementara di Italia, peran yang dimainkan oleh penyerang Argentina Lautaro Martínez mendapat pujian luas, setelah ia mencuri perhatian dengan mencetak gol penentu yang membawa timnas negaranya ke pertandingan final.

Surat kabar La Gazzetta dello Sport menampilkan judul di halaman depannya, “Lautaro sang Dewa,” disertai foto penyerang Argentina itu yang merayakan gol sambil menangis, menegaskan bahwa pemain Inter Milan tersebut telah berubah dari pemain cadangan menjadi pahlawan nasional setelah memberikan tiket ke final bagi negaranya.

Jaringan Sky Sport Italia juga memuji penampilan Martínez, dengan menyebutkan bahwa sundulan penentu tersebut cukup untuk mengantarkan Argentina ke final, serta melanjutkan perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar Piala Dunia.