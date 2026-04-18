Final piala yang spektakuler antara AZ dan NEC? Inilah susunan pemain yang diperkirakan

Malam Minggu ini saatnya: final Piala KNVB Eurojackpot. Di Stadion De Kuip, AZ dan NEC akan bertanding memperebutkan trofi Piala KNVB mulai pukul 18.00. Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di ESPN, dan berikut adalah susunan pemain yang diperkirakan dari kedua klub.

Terutama posisi kiper menjadi pertanyaan menjelang final ini. Karena Jeroen Zoet bertugas sebagai kiper pada perempat final Conference League bersama tim B AZ pada Kamis lalu, tampaknya Rome-Jayden Owusu-Oduro akan mendapat kesempatan kedua setelah kekalahan di final piala tahun lalu.

Di NEC, tampaknya Gonzalo Crettaz harus kembali digantikan oleh kiper piala Jasper Cillessen, meskipun Dick Schreuder belum mau mengungkapkannya pada konferensi pers Jumat lalu.

Selain itu, kembalinya pemain berpengalaman Jordy Clasie sangat penting bagi AZ. Kapten tim tampaknya akan memulai sebagai pengatur permainan di lini tengah yang sangat kuat bersama Kees Smit dan Sven Mijnans.

Bek NEC dan pemain pinjaman dari Ajax, Ahmetcan Kaplan, masih diragukan untuk pertandingan di Rotterdam. Deveron Fonville kemungkinan besar akan menjadi starter. Selain itu, penyerang AZ Jizz Hornkamp adalah satu-satunya pemain yang pasti absen di final piala karena cedera pergelangan kaki yang parah.

Susunan pemain AZ yang diperkirakan: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal.

Susunan pemain NEC yang diperkirakan: Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Linssen, Lebreton.