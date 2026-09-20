Final Maroko dan Duel Melawan Mesir: Mendy Ungkap Kejutan Usai Keputusan Pensiun

Kiper Al Ahli Saudi asal Senegal, Edouard Mendy, memutuskan untuk mengakhiri karier internasionalnya bersama tim nasional negaranya. Langkah ini diambil setelah delapan tahun ia lalui dalam skuad "Singa Teranga", yang selama itu ia berhasil meraih dua gelar Piala Afrika dan tampil di dua edisi Piala Dunia.

Mendy, yang berusia 34 tahun dan telah menjalani 59 pertandingan internasional, menegaskan dalam wawancara dengan surat kabar "L'Equipe" bahwa keputusan pensiun mulai terbentuk dalam benaknya setelah Senegal meraih gelar Piala Afrika di Maroko, dan pemikirannya terus berlanjut bahkan hingga usai Piala Dunia, setelah ia merasa telah sampai pada titik di mana ia bisa memberikan ruang bagi generasi baru.

Mendy berkata: "Ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti, setelah saya mewakili negara saya di semua turnamen yang mungkin. Saya tampil di dua edisi Piala Dunia, atau lebih tepatnya dua setengah edisi Piala Afrika, karena sayangnya saya mengalami cedera di edisi pertama. Saya cukup beruntung bisa memenangkan dua gelar setelah tampil di tiga turnamen."

Ia menambahkan: "Saya merasa telah menunaikan tugas saya, saya turut berkontribusi mewariskan pengalaman saya, dan saya sangat dekat dengan generasi baru serta mempersiapkan mereka sebaik mungkin untuk kompetisi-kompetisi mendatang."

Keputusan Mendy datang bersamaan dengan penunjukan Patrick Vieira sebagai pelatih timnas Senegal. Sang kiper mengungkapkan bahwa pelatih baru itu menghubunginya dan menjelaskan proyeknya serta peran yang ingin diberikan kepadanya, sesuatu yang sangat menyentuh perasaannya, namun tidak mengubah sikapnya.

Ia menjelaskan: "Patrick menelepon saya dan menjelaskan proyeknya, visinya, serta peran saya di dalamnya. Saya sangat tersentuh dengan peran yang ingin ia berikan kepada saya. Dia adalah Patrick Vieira, seorang pemain yang benar-benar hebat. Saya menjelaskan pandangan dan keputusan saya kepadanya, tetapi ia tetap berusaha meyakinkan saya."

Kiper Al Ahli Saudi itu menuturkan bahwa ia meminta waktu kepada Vieira untuk berpikir sebelum memantapkan sikapnya, seraya menjelaskan bahwa ia tidak ingin memulai fase baru bersama timnas sementara ia tahu ada kemungkinan besar bahwa ia tidak akan melanjutkannya.

Ia berkata: "Saya tidak ingin memulai fase baru bersama kelompok ini sementara saya tahu ada kemungkinan besar saya tidak akan menuntaskannya. Saya lebih memilih agar kelompok baru ini segera stabil, menemukan jalannya, dan tidak terjadi gejolak apa pun terkait keberlanjutan saya di timnas atau pensiun saya."

Mendy berbicara tentang citra yang ia ingin dikenang oleh rakyat Senegal setelah berakhirnya perjalanan internasionalnya, seraya menegaskan bahwa hal terpenting baginya adalah dipandang sebagai pemain yang menempatkan kepentingan negaranya di atas segalanya.

Ia berkata: "Yang saya ingin mereka kenang adalah seorang patriot yang menempatkan kepentingan negaranya di atas segalanya. Selama delapan tahun, saya memberikan prioritas tertinggi kepada timnas. Meski cedera, meski dalam kondisi sulit, saya selalu berupaya memenuhi panggilan negara dengan sebaik-baiknya."

Ia menambahkan: "Meraih hasil-hasil ini dan membahagiakan rakyat Senegal adalah kemenangan terbesar saya," seraya menegaskan bahwa peristiwa Piala Afrika terakhir (di Maroko) tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap keputusan pensiunnya, dan bahwa hal-hal tersebut ditangani dalam kerangka yang berbeda dari keputusan pribadinya.

Sebelumnya, pada 18 Januari, timnas Senegal mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu, dalam sebuah final yang diwarnai kontroversi luas, setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti menyusul diberikannya penalti untuk Maroko.

Pada bulan Maret, Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" memutuskan menyatakan Senegal kalah dalam pertandingan itu dengan skor 3-0, sebelum federasi Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang menetapkan 8 Oktober sebagai jadwal untuk memeriksa perkara tersebut.

Ketika ditanya tentang pertandingan paling menonjol dalam karier internasionalnya, Mendy memilih final Piala Afrika 2022 melawan Mesir, yang dimenangi Senegal melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir dengan skor kacamata.

Ia berkata: "Sederhananya, itu adalah final Piala Afrika pertama saya di Kamerun melawan Mesir. Itu adalah final kontinental pertama saya karena pada tahun 2019 saya mengalami patah jari. Saya merasakan seluruh tekanan itu, seluruh ekspektasi negara. Memenangkan bintang pertama itu adalah perasaan yang luar biasa, perasaan yang tiada duanya."

Meski pensiun dari timnas, Mendy menjalani tahun yang luar biasa di level individu, setelah masuk dalam daftar nominasi penghargaan Yashin untuk kiper terbaik musim ini, sebuah nominasi yang ia anggap sebagai kebanggaan tersendiri baginya.

Ia berkata: "Ini adalah sumber kebanggaan yang besar. Bahkan ini merupakan kebanggaan yang lebih besar daripada nominasi saya selama masa saya di Chelsea, karena ini merupakan puncak sesungguhnya dari sebuah tahun yang hebat, baik di level klub maupun internasional."

Mendy menjelaskan bahwa musim ini adalah yang paling memuaskan baginya sejak awal karier profesionalnya, setelah ia menggabungkan raihan gelar dengan mengemban tanggung jawab yang lebih besar bersama klubnya sebagai kapten, di samping peran kepemimpinannya bersama timnas Senegal.

Ia menutup pembicaraannya dengan berkata: "Ini adalah tahun yang sangat memuaskan bagi saya, yang terbaik sejak saya menjadi pemain profesional. Bahwa saya dinominasikan di usia tiga puluh empat tahun sementara saya bermain di Arab Saudi, di mana banyak orang menyebut lignya sebagai liga kelas dua, menunjukkan level yang telah saya capai tahun ini."