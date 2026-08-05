Bintang Real Madrid dan Barcelona di masa lalu, pemain asal Portugal Luis Figo, pada hari Rabu ini menyerukan agar Gianni Infantino mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Melalui akun resminya di platform "X", Figo mengatakan: "Hari ini saya bergabung dengan pihak-pihak lain dari berbagai penjuru dunia sepak bola, untuk menuntut pengunduran diri Gianni Infantino dari kursi kepresidenan FIFA".

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Ia menambahkan: "Infantino telah merendahkan martabat jabatan yang ia janjikan untuk diangkat kedudukannya. Ia telah berbohong, menipu, dan mengejar kepentingan pribadinya dengan mengorbankan olahraga yang seharusnya ia layani".

Legenda sepak bola Portugal itu melanjutkan: "Ia telah kehilangan dukungan dari para pejabat seniornya, penasihat terdekatnya, dan mayoritas besar orang-orang yang telah mengabdikan hidup mereka untuk olahraga ini, bahkan, tampaknya, juga peraih penghargaan perdamaian FIFA (Donald Trump)".

Figo menutup: "Sudah terlambat untuk menyelamatkan martabatnya, tetapi belum terlambat untuk menyelamatkan sepak bola. Ia harus pergi. Sekarang".

Infantino menghadapi penentangan yang kian meningkat terhadap keberlanjutannya di jabatan tersebut, setelah runtuhnya proyeknya untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada para investor.



