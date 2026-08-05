Bintang Real Madrid dan Barcelona di masa lalu, Luis Figo asal Portugal, pada Rabu hari ini menyerukan agar Gianni Infantino mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Figo mengatakan melalui akun resminya di platform "X": "Hari ini saya bergabung dengan tokoh-tokoh lain dari berbagai penjuru dunia sepak bola, untuk menuntut pengunduran diri Gianni Infantino dari kursi kepresidenan FIFA".

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Ia menambahkan: "Infantino telah merendahkan martabat jabatan yang ia janjikan akan ia tingkatkan. Ia telah berbohong, menipu, dan mengejar kepentingan pribadinya dengan mengorbankan permainan yang semestinya ia layani".

Legenda sepak bola Portugal itu melanjutkan: "Ia telah kehilangan dukungan dari para pejabat seniornya, para penasihat terdekatnya, dan mayoritas besar orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk olahraga ini, bahkan, tampaknya, dukungan dari peraih penghargaan perdamaian FIFA (Donald Trump)".

Figo menutup pernyataannya: "Sudah terlambat untuk menyelamatkan kehormatannya, tetapi belum terlambat untuk menyelamatkan sepak bola. Ia harus pergi. Sekarang".

Infantino menghadapi penentangan yang semakin besar terhadap keberlanjutan masa jabatannya, setelah runtuhnya proyeknya untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada para investor.



