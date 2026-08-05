Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, melancarkan serangan tajam terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, dengan menuntutnya untuk mundur dari jabatannya, dalam sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar Inggris "Daily Mail" pada Rabu hari ini.

Figo membuka artikelnya dengan berkata: "Saya bisa menulis 10 ribu kata tentang masalah FIFA. Tetapi solusinya hanya membutuhkan 3 kata: Infantino harus pergi".

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Ia menambahkan: "Saya telah mencintai sepak bola sepanjang hidup saya. Saya menjadi pemain profesional selama 20 tahun. Dan percayalah, saya telah bertemu dengan sejumlah penipu dalam perjalanan karier saya di dalam permainan ini. Namun apa yang saya lihat terungkap selama sepuluh hari terakhir adalah perilaku paling hina, paling menipu, dan paling egois nan pengecut yang pernah saya saksikan".

Bintang Barcelona dan Real Madrid itu melanjutkan: "Orang yang melakukan hal itu – orang yang mencoba memaksakan perubahan besar seperti ini hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan teman-temannya – adalah sisa-sisa dari masa lalu permainan ini, dan seharusnya tidak memiliki peran apa pun dalam masa depannya".

Ia meneruskan: "Jika idenya sebaik itu (proyek menjual saham Piala Dunia kepada para investor), lalu mengapa Anda tidak memberi tahu para anggota Anda ketika mereka semua berkumpul dalam satu ruangan sebelum final Piala Dunia? Jika rencana itu kuat dan kokoh, mengapa Anda tidak memberi tahu para anggota Anda tentang risikonya di samping apa yang Anda sebut sebagai manfaatnya?".

Figo melanjutkan: "Jika idenya sudah jelas dan tidak membutuhkan pemikiran, mengapa Anda tidak jujur tentang fakta bahwa hal itu akan memberi Anda pekerjaan dengan gaji 30 juta dolar per tahun pada akhirnya? Tetapi tidak ada satu pun dari itu yang terjadi. Karena itu bukan ide yang baik. Tidak kokoh ketika Anda gagal bersikap transparan tentang keuntungan mencekik yang selalu dikejar oleh modal swasta, dan tidak berani ketika Anda gagal menjelaskan bahwa begitu Anda menjual saham Anda, ia akan hilang selamanya, dan bahwa Anda telah merampas kepemilikan Piala Dunia dari para penerus Anda".

Ia menambahkan: "Dan (ide itu) tidak jujur, ketika Anda gagal menyebutkan bahwa setelah Anda menyerahkan kepala Piala Dunia di atas piring emas kepada teman-teman Anda di Washington, mereka akan memberi Anda pekerjaan yang bernilai 5 kali lipat gaji Anda saat ini".

Piala Dunia dan Presiden Federasi Yordania

Figo melanjutkan dengan merujuk pada kontroversi yang mengiringi kompetisi Piala Dunia 2026: "Tidak ada satu pun dari ini yang mengejutkan, jika Anda melihat serangkaian pelanggaran yang telah ia timpakan pada reputasi sepak bola; dari menangguhkan keputusan disipliner dan membalikkannya, hingga melanggar aturan permainan karena pertunjukan babak pertama, tidak ada yang menghalangi upaya menyenangkan teman-temannya".

Ia melanjutkan: "Dan itu juga tidak mengejutkan ketika Anda membaca komentar (Presiden Federasi Yordania) Pangeran Ali, yang menyoroti perilaku seperti geng dari FIFA-nya Infantino; menghalangi kerja dan pendanaan federasi sepak bola (Yordania) demi mengamankan sebuah surat pencalonan, agar era keegoisan yang mengerikan ini terus berlanjut".

Mantan bintang Portugal itu melengkapi: "Rencana ini – seperti Super League sebelumnya – meledak akibat media yang mengungkap semua kelicikan dan tipuannya, sebelum para pendukungnya sempat menata pesan-pesan mereka. Dan syukurlah bahwa ia meledak".