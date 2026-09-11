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Giovanni Malago Getty Images

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FIGC, terpilihnya Malagò sebagai presiden: gugatan pengacara Miele ditolak

Banding terhadap terpilihnya Giovanni Malagò sebagai presiden FIGC ditolak. Pengadilan Banding Federal memang menyatakan pengaduan pengacara Renato Miele tidak dapat diterima, menegaskan sah sepenuhnya pemungutan suara pada 22 Juni lalu dan menolak akses terhadap dokumen terkait pencalonan tersebut.


"Pengadilan Banding Federal Sidang Gabungan telah menolak pengaduan avv. Renato Miele terhadap penolakan atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Federal Nasional terkait hasil keputusan rapat umum pada 22 Juni lalu, yang menetapkan Giovanni Malagò terpilih sebagai presiden federasi, serta terhadap semua tindakan yang menjadi dasar, terkait, dan merupakan konsekuensinya, termasuk risalah Komisi Verifikasi Kewenangan dan penerimaan para kandidat, dan juga terhadap penolakan diam-diam atas permintaan akses terhadap dokumen dokumentasi yang berkaitan dengan pencalonan Malagò".

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