FIGC Konfirmasi Jadwal & Protokol Restart Serie A Italia

Setiap tim akan diminta untuk memiliki ruang ganti terpisah antara pemain utama dan cadangan sebagai bagian dari tindakan pencegahan.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah menyelesaikan jadwal dan protokol untuk memulai kembali dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pihak Serie A memastikan bahwa kompetisi akan dimulai kembali. Dibuka dengan empat laga pada Giornata ke-26 yang sempat tertunda, yakni pada 20-21 Juni. Setelah itu semua klub serentak melakoni pekan ke-27 pada 22 Juni.

Sementara final akan digelar pada 17 Juni mendatang.

Kini, federasi merilis rincian bagaimana restart liga bakal berlangsung, dengan beberapa tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan para pemain.

Liga akan dimulai dengan dua pertandingan pada Minggu (21/6) dini hari WIB, vs dan vs Verona. Sehari berselang, vs dan vs pada Senin (22/6) dini hari WIB.

Pada Giornata ke-27, pemuncak klasemen akan bertandang ke markas , Selasa (23/6) dini hari WIB. Pada hari yang sama, Lecce vs Milan dan vs Brescia.

Putaran penuh pertama pertandingan akan berakhir pada 24 Juni dengan tiga pertandingan. Lalu, putaran penuh kedua akan dimulai pada 26 Juni saat Juventus menjamu Lecce.

Saat liga kembali dilanjutkan, laga akan dilangsungkan tanpa suporter dan hanya 300 orang yang akan diizinkan masuk ke stadion.

Sebelum pertandingan dimulai, pemain starter dan pengganti akan terpisah dalam dua ruang ganti berbeda. Tidak ada seremoni tertentu, foto tim atau jabat tangan pra-sepak mula.

Selama bermain, pemain akan diminta untuk berdiri setidaknya satu setengah meter dari wasit sebagai cara untuk menjaga jarak sosial.

Setelah pertandingan, akan ada konferensi pers pasca-laga, meskipun itu akan dilakukan dengan "gaya Formula 1". Pertanyaan akan dikirim oleh jurnalis, dengan jawaban untuk disiarkan di TV dan media sosial.

Italia menjadi negara terakhir dari yang mengumumkan restart liga, di antara tiga kompetisi Eropa terbaik di Eropa yang masih dilanjutkan, Jerman, LaLiga Spanyol, dan Liga Primer Inggris.

Bundesliga adalah liga Eropa utama pertama yang dimulai kembali, tepatnya pada 16 Mei lalu.

Sejak itu, liga-liga lain semakin dekat untuk dimulai kembali. EPL start lagi pada 17 Juni dengan laga pembuka vs dan vs .

Setali tiga uang dengan LaLiga yang akan memulai kompetisi kembali pada 12 Juni mendatang dengan laga derbi vs .

Di sisi lain, Prancis dan Eredivisie Belanda, telah mengakhiri kompetisi musim 2019/2020 mereka sejak akhir April lalu.