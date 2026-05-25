FIFA turun tangan dan membatalkan kebijakan Amerika Serikat

Tim nasional Republik Demokratik Kongo mendapat kabar baik dari FIFA: mereka tidak perlu menjalani karantina selama tiga minggu. Sebelumnya, tim tersebut justru dikenakan aturan tersebut akibat wabah Ebola di negara tersebut. Kongo mengajukan protes kepada FIFA, dan berhasil.

Amerika Serikat, salah satu penyelenggara, pekan lalu masih menuntut agar semua orang harus menjalani karantina. Direktur gugus tugas AS untuk Piala Dunia, Andrew Giuliani, tidak ingin mengambil risiko apa pun.

Akhirnya, setelah protes dari Kongo, tercapai kompromi: para pemain tidak perlu lagi menjalani karantina selama tiga minggu. Alasannya sederhana: para pemain yang terpilih semuanya tinggal dan bermain di Eropa.

Namun, tetap ada orang yang harus menjalani karantina. Hal ini hanya berlaku bagi sejumlah anggota staf, yang secara total harus menjalani karantina selama 21 hari.

Para pemain dan staf saat ini sedang mempersiapkan diri di Belgia. Mereka semula akan kembali ke Kongo sebelum turnamen, tetapi rencana itu dibatalkan. Dengan demikian, semua pemain dapat berangkat dengan aman ke Amerika Utara dan Tengah setelah kamp pelatihan.

Kongo akan memainkan pertandingan Piala Dunia pertamanya pada 17 Juni, melawan Portugal. Kolombia dan Uzbekistan adalah dua lawan lainnya di Grup K. Namun, mereka akan melakukannya tanpa pemain Ajax, Jorthy Mokio.

Dia baru-baru ini mengumumkan bahwa dia tidak akan bermain untuk Belgia, melainkan untuk Republik Demokratik Kongo di masa depan. Namun, gelandang muda ini belum bisa bermain untuk negara Afrika tersebut. Menurut aturan FIFA, dia baru boleh bermain untuk negara lain tiga tahun setelah penampilannya untuk Belgia.