"FIFA": Timnas Mesir menjadi juara fenomena regional di Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menggambarkan pertandingan antara tim nasional Mesir dan Iran di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 sebagai “fenomena regional”, setelah pertandingan tersebut memecahkan rekor rating penonton di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta mencatatkan jumlah penonton siaran langsung tertinggi dalam turnamen tersebut hingga saat ini.

Akun “FIFA Media”, melalui platform “X”, mengumumkan bahwa pertandingan yang mempertemukan timnas Mesir dengan timnas Iran tersebut mencatat 107,4 juta penonton melalui saluran “beIN Sports”, penyiar eksklusif turnamen tersebut di kawasan tersebut.

FIFA menegaskan bahwa pertandingan tersebut, yang ditentukan pada menit-menit terakhir, telah menjadi acara dengan penonton terbanyak dalam sejarah kawasan tersebut dalam hal penayangan televisi.

FIFA menambahkan bahwa siaran bersejarah ini melampaui sekadar pertandingan sepak bola, dan berubah menjadi “peristiwa penonton bersejarah” yang menyatukan jutaan penonton di depan layar, dalam pemandangan yang mencerminkan antusiasme besar terhadap sepak bola di dunia Arab dan Iran.

Angka-angka luar biasa ini mencerminkan posisi penting yang dimiliki Piala Dunia 2026 di kawasan tersebut, serta kemampuan tim-tim Arab dalam menciptakan antusiasme penonton yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang kompetitif dan ditentukan pada menit-menit akhir.