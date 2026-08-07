FIFA Rayakan Trigol Gila Argentina ke Gawang Mesir

Akun resmi Piala Dunia berbahasa Spanyol milik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kembali menghidupkan salah satu momen paling menonjol dari Piala Dunia 2026, pada Jumat hari ini, dengan memublikasikan sebuah foto dari pertandingan Mesir melawan Argentina yang berlangsung dalam laga babak 16 besar.

Dalam foto itu, tampak gelandang Argentina, Enzo Fernandez, saat melepaskan sundulan yang menandai gol ketiga ke gawang Mostafa Shobier, di bawah pengawasan bek Mesir, Yasser Ibrahim.

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Akun resmi Piala Dunia mengomentari foto tersebut dengan menulis: "Dari 0-2 menjadi 3-2 dalam 13 menit".

Kenangan itu berasal dari pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Argentina dan Mesir, pada 7 Juli lalu (tepat sebulan yang lalu), di Stadion Atlanta di Amerika Serikat.

Argentina, yang saat itu berstatus juara bertahan, tertinggal dua gol tanpa balas hingga menit ke-78, setelah Yasser Ibrahim mencetak gol keunggulan bagi Mesir pada menit ke-15, dan Mostafa Zico menambah gol kedua pada menit ke-67.

Namun, timnas Argentina bangkit secara dramatis dalam menit-menit terakhir dan berhasil mencetak 3 gol beruntun dalam rentang 13 menit.

Pada menit ke-79, Cristian Romero memperkecil ketertinggalan lewat sundulan, sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan dengan tembakan keras pada menit ke-83.

Dan pada menit kedua masa injury time, Enzo Fernandez menuntaskan kebangkitan Argentina dengan mencetak gol ketiga lewat sundulan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim Amerika Latin itu (3-2).



