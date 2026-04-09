FIFA menuai kemarahan akibat perubahan mendadak terkait Piala Dunia 2026

The Athletic telah mengungkap bahwa FIFA telah menipu para penggemar yang telah membeli tiket untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Media asal Amerika Serikat tersebut menyatakan bahwa FIFA tiba-tiba mengubah lokasi tempat duduk pada tiket yang telah dibeli.

Tiket untuk pertandingan di Piala Dunia, seperti biasa, dibagi oleh FIFA menjadi tiga kategori. Kategori 3 adalah tiket termurah, biasanya terletak di bagian atas stadion. Kategori 2 di bagian tengah, dan Kategori 1 untuk tiket di pinggir lapangan, yang juga merupakan yang termahal.





Kini, FIFA telah mengubah penempatan kursi bagi orang-orang yang telah membayar ribuan euro untuk tiket Kategori 1. Orang-orang yang membeli tiket untuk baris pertama kini dipindahkan beberapa baris ke belakang.

FIFA melakukan ini karena baru-baru ini telah dimulai putaran penjualan baru untuk Front Row Kategori 1. Orang-orang yang sebelumnya telah membeli tiket Kategori 1 kini merasa ditipu. Mereka tidak lagi duduk di baris pertama.

The Athletic mengaku telah menerima puluhan email dari para penggemar yang merasa ditipu oleh FIFA. Mereka juga menyatakan bahwa denah stadion yang ditawarkan FIFA tidak lengkap.