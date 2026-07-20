FIFA menindak Argentina setelah insiden yang disayangkan di final Piala Dunia

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah membuka penyelidikan terkait insiden yang terjadi di kubu tim nasional Argentina setelah final Piala Dunia melawan Spanyol, dengan menelaah laporan wasit dan rekaman video pertandingan tersebut sebelum mengambil keputusan mengenai pemberlakuan sanksi apa pun.

FIFA akan menyelidiki insiden yang melibatkan sejumlah anggota timnas Argentina setelah pertandingan final tersebut, di mana jaringan “Sky Sports” melaporkan bahwa FIFA akan menganalisis laporan wasit dan rekaman video pertandingan sebelum menentukan sikapnya terkait pemberian sanksi.

Salah satu insiden utama yang akan ditinjau adalah pengusiran Leandro Paredes akibat perilaku kekerasan setelah peluit akhir dibunyikan, setelah ia terlibat bentrokan dengan para pemain timnas Spanyol selama perayaan penobatan juara.

Selain itu, akan dilakukan penyelidikan terhadap tindakan Nahuel Molina, yang memukul Rodri selama perayaan tersebut, serta dugaan keterlibatan asisten pelatih Roberto Ayala, setelah ia mendorong Dani Olmo selama insiden tersebut.

FIFA juga akan mengevaluasi perilaku rombongan timnas Argentina selama upacara penyerahan trofi, setelah sejumlah pemain membelakangi saat timnas Spanyol mengangkat Piala Dunia—sebuah momen yang memicu kontroversi luas.

FIFA belum mengumumkan sanksi apa pun hingga saat ini, karena akan menunggu selesainya proses disiplin sebelum mengeluarkan keputusan resminya, yang bagaimanapun juga tidak akan dikeluarkan sebelum beberapa minggu ke depan.