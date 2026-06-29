FIFA mengejutkan tim Mesir menjelang laga melawan Australia

Tim nasional Mesir mendapat kejutan dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjelang laga melawan Australia pada Jumat mendatang.

Timnas Mesir sedang bersiap menghadapi timnas Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Situs FIFA telah merilis daftar pemain yang tidak akan tampil dalam pertandingan Jumat nanti di babak 32 besar karena sanksi larangan bermain.

Daftar tersebut hanya mencantumkan pemain Mesir, Muhannad Lashin, yang akan absen akibat akumulasi kartu kuning.

Muhannad Lashin menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Selandia Baru, dan hal yang sama terulang saat menghadapi Iran.

Timnas Mesir mengajukan banding untuk mencabut kartu kuning yang diterima Muhannad Lashin saat melawan Iran, namun permohonan tersebut ditolak.

Timnas Mesir lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin, sedangkan Timnas Australia menempati posisi kedua di Grup 4 dengan raihan 4 poin.