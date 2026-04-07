FIFA mengambil tindakan terhadap Spanyol setelah insiden dalam pertandingan melawan Mesir

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengambil keputusan pada hari Selasa ini terhadap Spanyol, menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan "La Roja" melawan Mesir pada jeda internasional terakhir.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun penonton yang hadir di stadion tersebut bersiul saat lagu kebangsaan timnas Mesir dikumandangkan, lalu meneriakkan yel-yel yang menghina Islam.

Pemerintah Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol, serta banyak tokoh Spanyol, terutama Luis de La Fuente, pelatih La Roja, dan bintang tim, Lamine Yamal, mengecam apa yang terjadi di stadion tersebut.

Polisi Katalonia telah membuka penyelidikan terhadap insiden tersebut, yang memicu reaksi marah di Mesir, Spanyol, dan negara-negara lain.

Menurut surat kabar "AS", FIFA telah menyatakan ketidakpuasan atas insiden yang terjadi selama pertandingan dan memutuskan untuk memulai tindakan disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol.

Selama pertandingan melawan Mesir, teriakan rasis dari tribun ("Muslim yang tidak melompat") menyebar ke seluruh dunia dan akan diselidiki oleh FIFA.

Wasit mencatat insiden tersebut dalam laporan pertandingan, yang mengakibatkan kasus ini dilimpahkan ke Komite Disiplin FIFA.

Surat kabar tersebut menegaskan: "Sanksi yang dihadapi Federasi Sepak Bola Spanyol berkisar antara denda finansial hingga kewajiban menayangkan pesan anti-rasisme pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Tidak diharapkan stadion ditutup bagi penonton pada pertandingan-pertandingan mendatang."

Menurut surat kabar tersebut, FIFA menunjukkan ketegasan yang kuat dalam memerangi rasisme. Baru-baru ini, organisasi yang dipimpin oleh Gianni Infantino ini tanpa henti menindaklanjuti semua kasus yang berkaitan dengan masalah ini.

FIFA, misalnya, mendukung Vinícius Júnior, pemain Real Madrid, dalam perjuangannya melawan mereka yang melontarkan hinaan rasis di lapangan, seperti yang terjadi dalam pertandingan Liga Champions di Lisbon melawan Benfica, di mana pemain Brasil itu menuduh lawannya, Brestiani, menghina dirinya dan menyebutnya "monyet".

