FIFA Mengakhiri Kontroversi Terkait Keputusan Akhir Kasus Final Maroko dan Senegal

Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) telah mengakhiri berbagai rumor yang beredar di media sosial selama beberapa hari terakhir terkait final Piala Afrika 2025 di Maroko.

Menurut jaringan "Foot Mercato" Prancis yang mengutip saluran RTS Senegal, pengadilan tersebut dalam pernyataan resminya membantah telah mengeluarkan putusan apa pun yang menguntungkan Senegal terkait final Piala Afrika 2025 melawan Maroko, sekaligus menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan yang dikeluarkan hingga saat ini.

Klarifikasi ini mengakhiri klaim palsu dan informasi menyesatkan yang beredar selama akhir pekan, yang seolah-olah menunjukkan telah adanya keputusan final yang menguntungkan Senegal.

Dalam pernyataannya, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mendesak masyarakat untuk tidak mengandalkan dokumen-dokumen tidak resmi yang beredar di internet, serta menegaskan bahwa kasus ini masih dalam proses pertimbangan sebelum keputusan diumumkan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Selama beberapa hari terakhir, beredar rumor yang menyatakan bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga telah mengakui hak tim nasional Senegal untuk meraih gelar Piala Afrika 2025 atas Maroko, sebelum hal tersebut dibantah secara tegas dan menyeluruh.

Timnas Senegal sebelumnya mengalahkan Maroko (1-0) dalam pertandingan final Piala Afrika 2025 pada Januari lalu, namun Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dua bulan kemudian mencabut gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, dengan alasan para pemain "Singa Teranga" menarik diri beberapa menit menjelang akhir waktu normal, akibat keputusan wasit yang memberikan tendangan penalti kepada "Singa Atlas".

Federasi Sepak Bola Senegal telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk mendapatkan kembali gelar tersebut, namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.











