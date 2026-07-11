FIFA menerima permintaan tak terduga dari Prancis menjelang pertandingan melawan Spanyol

Eric Ciotti, Wali Kota Nice, Prancis, meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mengadakan satu menit hening sebelum dimulainya pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Selasa mendatang, sebagai penghormatan atas peringatan sepuluh tahun korban serangan yang terjadi di kota tersebut pada tahun 2016.

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, Siouti memposting salinan surat yang ia kirimkan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino melalui akun resminya, seraya menyerukan penghormatan kepada para korban serangan yang merenggut nyawa 86 orang dari 19 negara berbeda di "Promenade des Anglais" di kota Nice selama perayaan Hari Nasional Prancis.

Dalam suratnya, Siouti mengatakan, “Mengingat pertandingan pertama babak semifinal Piala Dunia akan digelar pada 14 Juli, yang akan melibatkan tim nasional Prancis, saya memohon kepada Anda untuk melakukan hening selama satu menit sebelum peluit kick-off dibunyikan, sebagai penghormatan kepada semua yang kehilangan nyawa pada malam itu di Promenade des Anglais.”

Ia menambahkan bahwa gestur ini akan memiliki nilai kemanusiaan yang besar, seraya menekankan bahwa hal itu akan mencerminkan solidaritas keluarga sepak bola dengan para korban terorisme dan keluarga mereka.

Walikota Nice menegaskan bahwa penyelenggaraan satu menit hening sebelum pertandingan akan sangat dihargai, dengan mengatakan: “Penghormatan semacam ini akan disambut dengan perasaan yang mendalam oleh keluarga korban dan para penyintas, serta seluruh rakyat Prancis.”

Ia melanjutkan, “Hal ini juga akan secara kuat mencerminkan nilai-nilai persaudaraan, perdamaian, rasa hormat, dan persatuan yang terus diperjuangkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan dunia sepak bola secara umum untuk ditanamkan di seluruh penjuru dunia.”

Baca juga:

Prancis terus memecahkan rekor Piala Dunia... dan mengakhiri rentetan sejarah Maroko

Timnas Prancis berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0, sementara Timnas Spanyol memastikan tempatnya setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Prancis, yang ingin membalas dendam kepada Spanyol setelah kekalahannya dari “La Roja” di semifinal Piala Eropa 2024, lalu di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.