FIFA menanggapi protes dari Mesir: Tak seorang pun berhak meragukan integritas wasit

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akhirnya angkat bicara untuk menanggapi gelombang kontroversi besar yang melanda pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul tuduhan yang ditujukan kepada tim wasit atas dugaan memengaruhi hasil pertandingan, yang bahkan sampai disebut sebagai “direkayasa” atau “dimiringkan” demi menguntungkan sang juara bertahan.

Timnas Mesir pun tersingkir dari turnamen tersebut setelah mengalami kekalahan dramatis dari Argentina dengan skor 2-3, meskipun sempat unggul dua gol hingga menit ke-76, sebelum timnas Argentina membalikkan keadaan di menit-menit akhir.

Beberapa keputusan wasit memicu kemarahan para pemain dan staf pelatih Mesir, terutama pembatalan gol Mesir dengan alasan adanya pelanggaran di awal serangan, serta penolakan pemberian tendangan penalti untuk Mohamed Salah sebelum gol kemenangan Argentina, yang mendorong sejumlah pemain timnas Mesir dan staf pelatih untuk melontarkan kritik tajam terhadap wasit.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, mengatakan, “Kami lebih baik hari ini melawan Argentina, tetapi sepak bola tidak adil, dan apa yang terjadi tidak adil, meskipun FIFA mengedepankan slogan ‘fair play’.”

Ia menambahkan, “Mungkin faktor pemasaranlah yang menjadi penyebabnya; mereka tidak ingin Messi tersingkir, mereka ingin sang juara dunia tetap bertahan di Piala Dunia.”

Selain itu, Mustafa Zico, pemain timnas Mesir, menggambarkan turnamen ini sebagai “direkayasa” untuk menguntungkan Argentina, dan berkata, “Selamat kepada Argentina atas gelar Piala Dunia… Turnamen ini dimanipulasi, wasitnya tidak adil, dan berulang kali berusaha menghentikan kami.”

Selain itu, Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA, dengan menyatakan bahwa “wasit melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat mencolok,” dan ia harus diskors.

Colina Menanggapi

Pierluigi Collina, ketua Komite Wasit FIFA asal Italia, menanggapi tuduhan tersebut sambil membela wasit Prancis François Letexier dan tim wasitnya.

Colina mengatakan, dalam pernyataan melalui situs resmi FIFA, hari Kamis ini, “Mari kita mulai dengan mengatakan bahwa sejauh ini kami telah memainkan sejumlah pertandingan yang meningkat sebesar 50% dibandingkan Piala Dunia Qatar 2022, dan masih ada 8 pertandingan besar yang tersisa.”

Ia menambahkan, “Secara umum, kami puas dengan kualitas wasit, tetapi dengan banyaknya pertandingan dalam waktu singkat, wajar jika tidak semua hal selalu berjalan sesuai harapan. Ketika hal itu terjadi, para wasit akan lebih bersemangat untuk bekerja lebih keras agar siap menghadapi pertandingan berikutnya.”

Ia melanjutkan, “Diskusi konstruktif mengenai keputusan wasit akan selalu menjadi bagian dari sepak bola, namun tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti apa pun tidak memiliki tempat dalam olahraga kami.”

Colina menekankan bahwa integritas wasit tidak boleh dipertanyakan, dengan mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang berhak meragukan integritas wasit Piala Dunia. Ketika hal itu terjadi, hal itu dapat memicu reaksi yang berujung pada ancaman terhadap wasit dan anggota keluarga mereka, dan ini tidak dapat diterima.”

Ia menambahkan, “Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim bahwa Komite Wasit FIFA terpengaruh oleh pihak mana pun, bahkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri. Beliau selalu memberikan dukungan penuh kepada kami, dengan keyakinan bahwa kami bekerja secara sepenuhnya independen.”

Ia melanjutkan, “Wasit mengambil keputusan dengan jujur, dan seperti halnya para pemain dan pelatih, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik.”

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