FIFA memilih tiga wasit asal Belanda untuk Piala Dunia 2026

Danny Makkelie akan bertugas sebagai wasit pada Piala Dunia musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal itu diumumkan oleh KNVB. Selain itu, ada dua orang Belanda lainnya yang akan bertugas sebagai VAR pada turnamen final tersebut: Rob Dieperink dan Dennis Higler.

Makkelie akan dibantu seperti biasa oleh Hessel Steegstra dan Jan de Vries. Hal ini juga terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Pada Piala Dunia 2018, Makkelie juga turut serta, namun saat itu hanya sebagai VAR.

“Sungguh luar biasa bahwa kami terpilih untuk Piala Dunia,” kata Makkelie yang berusia 43 tahun menanggapi berita tersebut. “Turnamen final tingkat dunia adalah pencapaian tertinggi yang bisa diraih. Bisa kembali bertugas di sana merupakan kehormatan yang sangat besar.”

“Kami telah bekerja keras bersama-sama selama empat tahun terakhir untuk ini. Kami harus terus melakukannya. Pertama-tama, kami ingin menyelesaikan musim ini dengan baik, baru kemudian Piala Dunia.”

Raymond van Meenen, manajer urusan wasit sepak bola profesional di KNVB, juga senang dengan pemilihan Makkelie. “Kami sangat bangga bahwa Danny bersama timnya terpilih untuk kedua kalinya sebagai wasit di Piala Dunia. Itu luar biasa, terutama mengingat persaingan internasional yang ketat.”

“Danny telah bertahun-tahun berada di jajaran teratas nasional dan internasional serta memiliki pengalaman luas dalam memimpin pertandingan di level tertinggi. Kami memiliki tradisi panjang terkait wasit Belanda di turnamen final. Hal itu menjadi dorongan besar bagi seluruh komunitas wasit Belanda, terutama bagi wasit-wasit muda kami. Kami menantikan aksi Tim Makkelie di Piala Dunia,” kata Van Meenen.

Sepanjang sejarah, total ada dua belas wasit Belanda yang pernah bertugas di Piala Dunia. Nama-nama terkenal di antaranya adalah Mario van der Ende (1994 dan 1998), Jan Wegereef (2002), dan Björn Kuipers (2014 dan 2018).