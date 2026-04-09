Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Kamis, mengumumkan daftar wasit yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dalam hal ini, pakar wasit "Radio Marca", Pavel Fernández dari Spanyol, mengkritik pemilihan salah satu wasit yang baru-baru ini memicu kontroversi di dunia sepak bola Eropa.

Fernández mengatakan, melalui akunnya di platform "X", bahwa tugas wasit di Piala Dunia secara resmi telah dipercayakan kepada duo Spanyol, Alejandro Hernández dan Carlos del Cerro Grande, sementara di sisi lain, José María Sánchez Martínez dikeluarkan dari daftar akhir.

Ia melanjutkan: "Namun, wasit yang menakutkan, Stefan Kovac, sudah ada dalam daftar," merujuk pada ketidakpuasannya terhadap penampilan wasit asal Rumania tersebut, terutama setelah kontroversi yang mengelilinginya kemarin, menyusul kepemimpinannya dalam pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Sementara itu, surat kabar "Sport" dari Catalunya berkomentar: "Hadiah untuk Kovac setelah penampilannya kemarin... FIFA hari ini mengumumkan masuknya dia ke dalam daftar wasit Piala Dunia."

Apa yang terjadi?

Babak kedua pertandingan Barcelona melawan tamunya, Atletico Madrid, kemarin Rabu, di Stadion Spotify Camp Nou, diwarnai insiden yang kontroversial.

Pada menit ke-54, kiper Atlético, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri tak jauh darinya di area enam yard, sebelum Poblet menahan bola dengan tangannya dan memainkannya kembali, di hadapan para penonton yang tercengang.

Aksi ini memicu protes dari beberapa pemain Barcelona, namun wasit pertandingan, Stefan Kovac, tidak memberikan tendangan penalti, dan wasit video (VAR) juga tidak memintanya untuk meninjau ulang permainan.

Hal ini memicu kritik luas dari klub Catalan tersebut, dan mendorongnya untuk mengajukan keluhan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pada hari Kamis ini, terutama setelah kekalahan Blaugrana di kandang sendiri (2-0).