FIFA bersiap mengambil keputusan mengejutkan terkait pertandingan antara Prancis dan Paraguay!

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menghadapi situasi yang mengkhawatirkan yang berpotensi menyebabkan penundaan pertandingan babak 16 besar antara Prancis dan Paraguay, yang dijadwalkan pada Sabtu malam ini di Philadelphia, akibat perkiraan badai petir dan gelombang panas yang ekstrem.

Radio “France Info” melaporkan bahwa FIFA memantau situasi dengan cermat dan menilai ada risiko besar penundaan pertandingan akibat kondisi cuaca buruk; di mana diperkirakan akan terjadi hujan petir lebat disertai suhu yang memecahkan rekor.

Prakiraan cuaca menunjukkan bahwa suhu akan mencapai 37 derajat Celcius saat pertandingan dimulai, dengan indeks panas mencapai 42 derajat, dalam kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi mengancam keselamatan para pemain.

Perlu diingat bahwa tim nasional Prancis sebelumnya pernah mengalami situasi serupa pada babak penyisihan grup, di mana pertandingan mereka melawan Irak dihentikan selama hampir dua jam akibat cuaca buruk, sehingga kekhawatiran saat ini terasa lebih nyata.

Jelas bahwa badan pengatur dunia tidak ingin mengambil risiko terulangnya skenario yang sama, dan opsi penundaan sedang dipertimbangkan dengan serius, sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dalam beberapa jam ke depan.