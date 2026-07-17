Feyenoord tiba-tiba menunda transfer: 'Ini masalah yang rumit'

Awalnya tampak bahwa Aymen Sliti akan segera bergabung dengan Excelsior, namun situasinya kini berbalik 180 derajat. Direktur Teknis Mark Ruijl mengungkapkan dalam De Excelsior Podcast bahwa Feyenoord saat ini tidak bersedia mengizinkan Sliti untuk pindah secara sementara.

Berkat masa lalunya di Stadionclub, Ruijl terus memantau perkembangan pemain muda tersebut dengan cermat. Namun, tampaknya Excelsior untuk sementara ini tidak akan bisa mendatangkan pemain kidal tersebut secara sementara.

"Tentu saja saya mengenal Aymen dengan baik. Dia adalah pemain muda yang pasti kami pantau, tetapi Feyenoord telah menyatakan bahwa ini akan menjadi masalah yang rumit. Itu hak mereka," kata Ruijl.

Direktur teknis tersebut tidak mengetahui alasan mengapa Feyenoord tiba-tiba tidak lagi bersedia bekerja sama dalam proses peminjaman ini. Ruijl menduga bahwa rencana olahraga dari pelatih baru Giovanni van Bronckhorst mungkin menjadi penghambat.

"Mungkin terkait dengan aspek olahraga, tetapi bisa juga ada alasan lain. Saya tidak tahu persis. Saat ini, Sliti masih menjadi bagian dari skuad Feyenoord. Bagi kami, ini bukan prioritas saat ini," ujar pria asal Den Haag tersebut.

Sebelumnya, klub asal Kralingen ini berhasil mendatangkan pemain Feyenoord lainnya secara sementara. Jan Plug akan bermain di Stadion Woudestein musim depan dengan status pinjaman. Ruijl sangat senang dengan hal ini.

“Anda bisa melihat bahwa Jan memiliki kualitas yang sangat spesifik. Hal itu cukup unik untuk seorang bek tengah. Yang saya maksud terutama adalah kemampuannya dalam mengolah bola. Itu benar-benar sesuatu yang sangat bagus dan persis seperti yang kami cari,” tutup direktur teknis tersebut.