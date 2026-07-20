Feyenoord tak perlu berpikir dua kali setelah menerima tawaran sebesar 10 juta

Feyenoord dengan tegas menolak tawaran bernilai jutaan dari OSC Lille untuk Gjivai Zechiël. Menurut pengamat klub Martijn Krabbendam dari Voetbal International, klub Prancis tersebut menawarkan sepuluh juta euro tanpa termasuk bonus dan persentase penjualan kembali, namun pihak Feyenoord bertekad mempertahankan gelandang berusia 21 tahun itu pada musim panas ini dengan segala cara.

Penolakan ini menegaskan kepercayaan Feyenoord terhadap perkembangan Zechiël. Gelandang tersebut telah tampil mengesankan dalam beberapa musim terakhir saat dipinjamkan ke Sparta Rotterdam dan FC Utrecht, dan kini tampaknya siap untuk bergabung secara permanen dengan tim utama di De Kuip.

Selama masa pramusim di Feyenoord, Zechiël meninggalkan kesan yang kuat. Dalam tiga pertandingan persahabatan, ia sudah mencatatkan dua assist dan menonjol karena mampu meningkatkan tempo permainan. Saat melawan Sporting Charleroi, ia memainkan peran penting dengan menciptakan dua gol.

Krabbendam pun tidak mengharapkan Feyenoord akan menyetujui kepergian gelandang tersebut dalam waktu dekat. “Saya mengerti bahwa kasus Zechiël dan Lille akan menjadi sangat rumit,” kata jurnalis dari Voetbalpraat di ESPN. “Feyenoord benar-benar tidak ingin melepasnya. Mereka telah menawar sepuluh juta, belum termasuk bonus dan persentase penjualan kembali. Namun, Feyenoord telah menyatakan: kami benar-benar ingin mempertahankannya.”

Menurut pengamat klub tersebut, mempertahankan Zechiël hanyalah salah satu bagian dari cerita ini. Jika Feyenoord benar-benar yakin akan kualitasnya, klub tersebut juga harus menerjemahkan apresiasi tersebut ke dalam rencana masa depan yang konkret.

Di situ, Krabbendam melihat peran penting yang harus dimainkan oleh direktur teknis Dévy Rigaux. “Itu tentu pertanda baik baginya, hanya saja Anda juga harus memberikan prospek dan kontrak baru kepada pemain muda itu jika Anda percaya padanya. Hal-hal semacam itu masih harus diselesaikan oleh Rigaux. Minggu ini mereka akan pergi ke Belgia, jadi saya berharap akan ada perkembangan.”

Krabbendam menekankan bahwa penolakan tawaran tersebut tidak dimaksudkan untuk memaksa klub lain menaikkan nilai transfer. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya didasari oleh kepercayaan olahraga yang dimiliki Feyenoord terhadap Zechiël. "Yang saya pahami, Feyenoord benar-benar melihat potensi besar dalam diri Zechiël. Dia juga tampil sangat baik selama pertandingan persahabatan. Hanya saja, pemain muda itu sudah dua kali dipinjamkan, pertama ke Sparta Rotterdam dan kemudian ke FC Utrecht."

Bagi Zechiël sendiri, yang terpenting dalam waktu dekat adalah kejelasan mengenai perannya dalam skuad. “Dia sekarang hanya ingin memiliki prospek di Feyenoord. Selalu ada kabar bahwa dia berselisih dengan Robin van Persie, tapi sebenarnya tidak terlalu parah. Yang menjadi fokusnya adalah prospek: seberapa besar peluang saya untuk bermain tahun ini? Jika sudah ada rencana, harus ada kontrak yang menyertainya. Biasanya memang begitu.”

Saat ini, Zechiël memiliki kontrak hingga pertengahan 2028.