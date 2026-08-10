Feyenoord untuk sementara masih belum berhasil mengikat Jerayno Schaken lebih lama di klub, demikian dilaporkan De Telegraaf. Negosiasi dengan perwakilan penyerang sayap kanan berusia tujuh belas tahun itu berjalan sulit. FC Twente masih berharap bisa bergerak cepat.

Klub asal Enschede itu sebelumnya mengajukan tawaran sekitar satu juta euro untuk Schaken dan tidak mengendurkan minatnya meski aktif di bursa transfer lain. Kini, penyerang tersebut juga dipantau dari luar negeri.

Schaken kembali tampil mengesankan pada pekan lalu dalam laga uji coba Feyenoord U-21 melawan Real Madrid U-19. Putra mantan pemain internasional Belanda, Ruben Schaken, itu mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut dan semakin mencuri perhatian.

Feyenoord merekrut Schaken secara gratis dari SC Heerenveen setahun lalu. Musim panas ini, ia naik dari tim U-17 ke U-21, meski penyerang sayap itu sempat berharap bisa langsung bergabung dengan skuad utama.

Hal itu awalnya tidak terjadi, tetapi setelah minat FC Twente diketahui, situasinya berubah. Schaken pada pekan lalu akhirnya ikut berlatih bersama tim utama asuhan pelatih Giovanni van Bronckhorst.

Kontrak Schaken saat ini di Feyenoord berlaku hingga pertengahan 2028. FC Twente ingin mengikatnya selama tiga musim, durasi kontrak maksimum yang diizinkan untuk pemain yang belum berusia delapan belas tahun.

Situasi seputar Schaken sudah memicu kegelisahan besar dua pekan lalu. Ayahnya, Ruben Schaken, saat itu melontarkan kritik keras kepada Feyenoord setelah tawaran FC Twente ditolak dan menurutnya janji-janji sebelumnya kepada putranya tidak ditepati. "Ini sabotase dari Feyenoord. Saya tidak akan membiarkan anak saya mengalami ini," kata mantan pemain Feyenoord itu kepada ESPN saat itu.

Minat FC Twente terhadap Schaken tidak berkaitan dengan kedatangan Filip Thorvaldsen ke De Grolsch Veste. Penyerang sayap Norwegia berusia dua puluh tahun itu akan didatangkan dari Vålerenga dengan nilai sekitar lima juta euro dan terpantau berada di Enschede pada Senin untuk menjalani tes medis.

Thorvaldsen bisa bermain di kedua sisi sayap dan pada akhir pekan lalu sudah tidak masuk skuad Vålerenga untuk laga melawan FK Bodø/Glimt karena transfernya yang semakin dekat. Pemain internasional junior Norwegia itu sejauh ini telah mencatatkan sepuluh gol dan lima assist dalam 67 pertandingan untuk Vålerenga.