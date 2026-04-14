Feyenoord sudah cukup melihat dan ingin bernegosiasi dengan PSV

Feyenoord telah memasukkan Joël Drommel ke dalam daftar incaran, demikian menurut pakar transfer Mounir Boualin. Kiper tersebut dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh PSV dan kini dapat mencari klub baru.

Kiper utama Timon Wellenreuther memiliki kontrak hingga pertengahan 2027. “Dia memiliki reputasi yang baik di Jerman, di mana klub-klub Bundesliga memantaunya. Kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi, jadi bagi Feyenoord, pilihan yang ada adalah memperpanjang kontraknya atau menjualnya untuk mendapatkan dana transfer,” kata Boualin dalam podcast Transfermind.

“Feyenoord sedang menyusun daftar nama-nama kiper dan saya dengar Drommel ada di dalamnya,” kata jurnalis transfer tersebut.

“Drommel tampil sangat baik musim ini bersama Sparta.” Boualin menilai kemungkinan besar kiper tersebut akan pindah, karena ia kemungkinan besar tidak akan banyak bermain di PSV.

Pihak Feyenoord belum mengambil langkah lanjutan. “Feyenoord belum secara resmi menghubungi PSV, tetapi dia memang salah satu kiper yang ada dalam daftar,” kata Boualin.

Konon PSV menginginkan empat juta euro, tetapi Feyenoord harus merogoh kocek dalam-dalam, menurut perkiraannya. “Saya pikir PSV akan mematok harga tinggi, karena saya menduga mereka lebih memilih tidak menjualnya ke klub pesaing.

Setelah kepergian Justin Bijlow, klub asal Rotterdam ini meminjam Steven Benda dari Fulham, sehingga skuad kiper Feyenoord kini terdiri dari Wellenreuther, Benda, dan Liam Bossin.