Feyenoord sedang mencari bek kiri baru, tapi bukankah mereka sudah memilikinya?

Jika rumor yang beredar bisa dipercaya, Feyenoord sedang gencar-gencarnya mencari bek kiri baru. Giovanni van Bronckhorst pun berharap ada tambahan pemain di posisi favoritnya. Namun, Voetbalzone berpendapat bahwa klub asal Rotterdam itu diam-diam sudah memiliki opsi yang sangat berbakat di dalam skuadnya.

Situasi yang terjadi adalah sebagai berikut: Jordan Bos mengalami cedera lutut selama Piala Dunia dan telah menjalani operasi pada Sabtu lalu. Feyenoord memperkirakan pemain asal Australia berusia 23 tahun itu baru bisa kembali bermain dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, Gijs Smal (28 tahun) juga masih terikat kontrak di De Kuip. Namun, sejauh ini Feyenoord hampir tidak bisa mengandalkan pemain asal Noord-Holland tersebut, karena ia telah melewatkan begitu banyak pertandingan akibat cedera.

Belum jelas kapan Smal dapat kembali bergabung dengan skuad pertandingan Feyenoord, namun klub Stadion ini setidaknya memiliki alternatif dengan Mika Mármol (25), rekrutan musim panas.

Pemain Spanyol berkaki kiri ini pernah bermain di akademi muda FC Barcelona dan Las Palmas dalam puluhan pertandingan sebagai bek sayap. Namun, solusi darurat yang sering terbukti efektif di posisi bek kiri dalam beberapa tahun terakhir adalah memajukan talenta-talenta dari Varkenoord.

Contoh terbaru adalah Tyrell Malacia dan Quilindschy Hartman, yang pada akhirnya tumbuh menjadi peraih gelar di Feyenoord dan bahkan bermain untuk tim nasional Belanda. Saat ini pun, ada sejumlah pemain muda berbakat yang sedang berkembang di Rotterdam-Zuid.

Perkenalkan

Matthew Mparaganda (18), Dani Slory (17), dan Finn Baks (17) mungkin masih terlalu muda untuk melakukan transisi, sementara Hakeem Agboluaje (18) saat ini sedang tidak fit. Namun, Tijme Wessels (19) asal Hoek sedang menunjukkan performa yang menjanjikan selama masa persiapan Feyenoord.

Wessels memulai karier sepak bolanya di HVC’10, namun sudah direkrut oleh Sparta Rotterdam sejak usia muda. Pada tahun 2018, ia pindah ke klub sesama kota, Feyenoord.

Kini, Wessels sudah delapan tahun berlatih di Varkenoord, tempat adik perempuannya yang lebih muda juga memiliki kontrak di divisi wanita. Sabtu lalu, ia untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya bermain di “seberang”: di De Kuip, di hadapan ribuan pendukung Feyenoord.

Setelah dua pertandingan persahabatan, Wessels mungkin adalah pemain muda paling menonjol di Feyenoord. Sama seperti teman-temannya, Thijs Kraaijeveld dan Tobias van den Elshout tahun lalu, transisi ini tampaknya tidak menjadi tantangan fisik yang terlalu besar baginya. Apakah Gio Wessels bisa mempertahankan performanya?

Kualitas Utama

Wessels, yang juga mampu bermain baik di lini tengah, tampil sebagai bek kiri pada babak kedua dalam dua pertandingan persahabatan melawan FC Dordrecht (menang 0-6) dan Club Brugge (menang 3-1).

Di saat beberapa bek lebih baik tidak terlalu sering menguasai bola, Wessels justru menonjol berkat kualitas permainannya. Shaqueel van Persie dengan bercanda menulis komentar ‘Marcelo’ di bawah foto terbarunya di Instagram akhir pekan lalu.

Wessels tampil sangat tenang, bahkan setelah Feyenoord tertinggal dari klub papan atas Belgia tersebut. Sementara Mats Deijl—yang merupakan rekrutan musim dingin yang mengecewakan—kembali terlihat canggung saat gol balasan dicetak oleh Christos Tzolis, pemain binaan akademi ini dengan mudah bertahan melawan mantan pemain Ajax, Carlos Forbs.

Wessels, yang di masa lalu—sama seperti Smal—pernah mengalami berbagai cedera, memiliki mentalitas yang luar biasa dan telah berkembang pesat secara fisik. Pertanyaannya kini adalah apakah ia dapat mengambil langkah terakhir di tahun terakhir kontraknya bersama Feyenoord.

Penggemar Varkenoord yang terkenal, Feyenoord Youth Watcher, telah menunjukkan optimismenya di Bluesky mengenai pemain bertubuh kekar ini. “Dengan fisiknya, beradaptasi di level tertinggi akan lebih mudah.”

Lalu bagaimana selanjutnya?

Tak lama lagi, Van Bronckhorst akan memutuskan apakah Wessels boleh tetap bersama tim utama lebih lama. Bukan tidak mungkin ia juga mendapat kesempatan bermain bersama Feyenoord 1 selama sisa masa pramusim.

Bos untuk saat ini terpinggirkan, dan situasi seputar Smal masih belum jelas, sehingga inilah saat yang tepat baginya untuk semakin menonjolkan diri. Jika Wessels berhasil melakukannya, Feyenoord harus segera duduk bersama dia untuk memperpanjang kontraknya.

Maka, dalam beberapa minggu ke depan akan menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Feyenoord, Van Bronckhorst, dan direktur teknis Devy Rigaux. Kedua pemimpin baru ini, yang mengambil alih peran Robin van Persie dan Dennis te Kloese di De Kuip, mungkin juga akan memilih talenta muda seperti Wessels daripada solusi sementara seperti Mármol. Pada akhirnya, Smal dan Bos tentu saja akan kembali.

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Menggeser prioritas?

Dengan cara itu, Feyenoord juga mencegah terulangnya situasi yang sama seperti di posisi bek kanan. Di sana, klub sudah memiliki tiga pemain yang terikat kontrak—Givairo Read, Bart Nieuwkoop, dan Jordan Lotomba—pada awal 2026, namun Te Kloese menambahkan Deijl ke dalam skuad karena banyaknya cedera yang dialami para pemain.

Akan sangat bagus bagi Feyenoord jika Read tetap bertahan satu musim lagi, tetapi dalam hal itu, kepergian setidaknya dua dari alternatifnya tentu akan sangat diinginkan. Di posisi bek kiri, memajukan seorang pemain muda secara sementara dapat mencegah masalah serupa.

Jumat nanti, Wessels kemungkinan besar akan kembali membuktikan dirinya melawan Sporting Charleroi. Semoga remaja ini bisa menunjukkan lagi bahwa untuk saat ini, Rigaux sebaiknya memprioritaskan posisi lain. Misalnya, pemain sayap yang tajam, mengingat Anis Hadj Moussa dan Leo Sauer tampaknya akan hengkang.

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