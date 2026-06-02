Feyenoord secara resmi melepas pemain yang telah 24 kali membela tim nasional

Jeyland Mitchell secara resmi meninggalkan Feyenoord. Klub asal Rotterdam itu mengumumkan pada hari Selasa bahwa bek kaki kanan tersebut telah dibeli secara permanen oleh Sturm Graz, yang menggunakan opsi pembeliannya. Musim lalu, Mitchell dipinjamkan oleh Feyenoord ke klub papan atas Austria tersebut.

Mitchell terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029, namun tidak memiliki peluang bermain di De Kuip. Bek tengah asal Kosta Rika (21), yang telah mencatatkan 24 penampilan internasional, meninggalkan klub Rotterdam tersebut dengan hanya 199 menit bermain, yang terbagi dalam sembilan pertandingan, termasuk laga di Liga Champions.

Bek muda ini sempat kembali ke Rotterdam-Zuid pada Januari. Sturm Graz bertanding melawan Feyenoord di fase grup Liga Europa. Pemain pinjaman ini masuk ke lapangan pada menit-menit akhir dalam pertandingan yang dimenangkan Feyenoord dengan mudah 3-0.

Mitchell direkrut dari klub Kosta Rika, Alajuelense, pada 2024 dan terikat kontrak dengan Feyenoord selama dua musim. Kini ia akan melanjutkan kariernya di Sturm Graz, yang musim lalu harus menyerahkan gelar juara liga kepada LASK Linz.

Mitchell, yang meninggalkan Feyenoord, menjadi andalan di lini belakang Sturm Graz pada musim 2025/26. Bek ini mencatatkan 26 penampilan serta mencetak satu gol dan satu assist. Klub papan atas Austria ini sangat terkesan dengan kemampuannya dalam melakukan tekel, demikian tertulis di situs web klub.

Sturm Graz enggan berkomentar mengenai nilai transfer Mitchell. Feyenoord pun tidak mengumumkan jumlah transfer tersebut.