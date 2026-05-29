Feyenoord sangat optimis terkait kesepakatan dengan Atalanta

Feyenoord telah mengumumkan jadwal persiapan musim 2026/27 pada hari Jumat. Yang menarik, lawan untuk pertandingan pembuka tradisional di De Kuip pada Minggu, 2 Agustus, belum diumumkan.

Klub asal Rotterdam ini sangat berupaya untuk menyelenggarakan pertandingan menarik melawan Atalanta, demikian dilaporkan FR12. Pembicaraan antara kedua klub saat ini sedang berlangsung.

Feyenoord optimis akan tercapainya kesepakatan dengan Atalanta untuk pertandingan persahabatan terakhir dalam persiapan tersebut. Dengan demikian, klub asal Rotterdam ini dapat menyuguhkan lawan yang menarik bagi para pendukung menjelang musim baru.

Atalanta menutup musim lalu di peringkat ketujuh Serie A. Tim asal Bergamo ini telah lama menjadi bagian dari kelompok papan atas sepak bola Italia dan sering tampil menonjol di panggung Eropa.

Saat ini, belum ada kesepakatan definitif. Namun, Feyenoord sedang mengupayakan kesepakatan dan berharap segera mendapatkan kejelasan mengenai detail pertandingan pembuka.

Sesuai tradisi, pertandingan tersebut menjadi penutup dari rangkaian pertandingan persahabatan. Bagi staf teknis, ini biasanya menjadi kesempatan terakhir untuk mempersiapkan tim dalam kondisi pertandingan menjelang dimulainya musim baru.