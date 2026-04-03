Feyenoord sangat marah dan menuntut kompensasi finansial segera

Feyenoord sangat kecewa dengan tindakan Asosiasi Sepak Bola Slovakia. Leo Sauer mengalami cedera selama jeda internasional dan musim ini pun berakhir bagi sang penyerang. Hal ini membuat pelatih kepala Robin van Persie dan direktur Dennis te Kloese merasa frustrasi.

Oleh karena itu, pihak Feyenoord sedang berupaya di belakang layar untuk menagih gaji Sauer kepada Asosiasi Sepak Bola Slovakia. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Algemeen Dagblad pada Jumat sore.

"Robin van Persie tidak mengatakannya, tetapi Feyenoord menuntut pengembalian gaji Sauer kepada Asosiasi Sepak Bola Slovakia," demikian tertulis di surat kabar Rotterdam tersebut. Tindakan Slovakia sangat mengganggu klub.

"Pasalnya, Feyenoord telah menegaskan secara tertulis dan lisan bahwa Sauer tidak akan mampu memulai pertandingan. Keterlibatannya harus dibatasi hanya pada beberapa menit sebagai pemain pengganti."

Pelatih timnas, Francesco Calzone, sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tetap menurunkan Sauer, dan hal itu berakibat fatal bagi penyerang berusia 20 tahun itu. Tak lama sebelum babak pertama berakhir, ia mengalami robekan otot: musim berakhir.

Van Persie ditanya mengenai hal ini pada Jumat saat konferensi pers. "Ini sangat mengecewakan bagi Leo dan situasi yang sulit, juga bagi pelatih tim nasional Slovakia, karena mereka sedang menjalani pertandingan yang sangat penting," kata pelatih kepala tersebut.

"Semua orang punya niat baik, tapi dia baru bermain setengah jam bersama kami dan sekarang musimnya berakhir," keluh Van Persie, yang sebenarnya hanya bisa mengandalkan Raheem Sterling yang sedang berjuang di posisi sayap kiri.

Direktur Te Kloese 'kurang bersimpati', demikian tulis AD. "Dia telah mengingatkan Asosiasi Sepak Bola Slovakia bahwa menjelang pertandingan telah berulang kali ditekankan bahaya bagi pemain yang sama sekali tidak dalam kondisi prima saat berangkat ke negara asalnya. Dan Feyenoord kini ingin mendapat kompensasi finansial."

"Te Kloese juga berusaha memasukkan masalah ini ke dalam agenda European Football Clubs pada awal pekan ini. Usulannya mendapat dukungan; banyak klub merasa kesal dengan cara tim nasional memperlakukan para pemainnya."