Feyenoord resmi berpisah dengan pemain yang memiliki 'masalah perilaku'

Feyenoord secara resmi telah berpisah dengan Chris-Kévin Nadje. Gelandang itu akan melanjutkan kariernya bersama klub Belgia KAS Eupen, demikian dilaporkan klub Rotterdam tersebut melalui kanal resminya.

Nadje bergabung dua musim lalu dengan nilai transfer setengah juta euro dari FC Versailles. Di Feyenoord, ia tak pernah mampu merebut tempat tetap di tim.

Pada musim pertamanya di De Kuip, ia mencatat total 13 pertandingan di semua kompetisi. Ia tidak mencetak gol dan juga tidak menyumbang assist.

Musim lalu, ia bermain selama beberapa bulan dengan status pinjaman di Excelsior, tempat ia juga nyaris tidak mendapat kesempatan bermain. Pelatih Ruben den Uil mencoretnya dari skuad pada Februari karena perilakunya.

Nadje kembali ke Feyenoord, tetapi tidak lama. Klub meminjamkannya ke Monterey Bay FC di Amerika Serikat. Di sana ia tampil 12 kali dan mencetak dua gol.

Kini ia akan melanjutkan kariernya di Eupen. Berapa banyak uang yang dibayarkan klub kasta kedua Belgia itu untuk mendapatkan jasa Nadje masih belum diketahui.