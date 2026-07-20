Feyenoord merekrut penyerang yang pernah bermain untuk Ajax

Levi Haps pindah ke akademi muda Feyenoord, demikian dilaporkan oleh Feyenoord Youth Watcher di X. Penyerang berusia tujuh belas tahun ini berasal dari Royal Antwerp FC dan pernah bermain untuk Ajax, ADO Den Haag, serta Sparta Rotterdam.

Haps, yang lahir pada tahun 2005, telah bermain di tim U-18 Antwerp sejak tahun lalu. Penyerang muda ini mencetak lima gol dalam 12 pertandingan di level junior. Berdasarkan statistik, Haps mencetak satu gol setiap 137 menit.

Pemain baru Feyenoord ini memulai kariernya di Sparta dan pindah ke Ajax pada tahun 2018. Setelah lima musim di Amsterdam, ia melanjutkan petualangan barunya bersama ADO, yang kemudian melepasnya ke Antwerp pada tahun 2025.

Kini, Haps kembali ke tanah Belanda. Di kompleks latihan Varkenoord di Rotterdam, penyerang berbakat ini akan terus mengasah kemampuannya sebagai pesepakbola profesional.

Belum diketahui tim junior mana yang akan bergabung oleh Haps. Kemungkinan besar ia akan dipantau oleh Giovanni van Bronckhorst terkait masa depannya.

Feyenoord Youth Watcher melaporkan pada bulan Juni bahwa talenta unggulan Damin el Fayda akan meninggalkan Feyenoord. Bek berusia enam belas tahun tersebut akan pindah ke Red Bull Leipzig pada musim panas ini.