Feyenoord merekrut pengganti Dennis te Kloese

Dévy Rigaux adalah direktur teknis baru Feyenoord, demikian dilaporkan antara lain oleh Voetbal International. Pejabat yang berasal dari Club Brugge (38) ini akan menggantikan Dennis te Kloese, yang akan segera meninggalkan De Kuip setelah lebih dari empat tahun bertugas.

Hanya urusan administrasi yang masih perlu diselesaikan. Setelah itu beres, Rigaux akan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Feyenoord. Pemuda asal Belgia ini akan mengambil alih tugas teknis dari Te Kloese, yang akan melanjutkan kariernya di klub Meksiko, CF Monterrey.

Selain urusan teknis, Te Kloese juga menangani urusan umum klub asal Rotterdam tersebut. Untuk posisi tersebut, Feyenoord mengincar Robert Eenhoorn, yang hingga tahun lalu bekerja di AZ. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Eenhoorn ditunjuk.

Surat kabar Algemeen Dagblad melaporkan pada Senin bahwa Feyenoord telah mencapai kesepakatan 'secara garis besar' dengan Eenhoorn. Pria kelahiran Rotterdam ini sudah lama masuk dalam daftar incaran dan kini bergabung dengan klub peringkat dua di Eredivisie.

Rigaux telah bekerja di Club Brugge sejak 2009. Pria berusia 38 tahun ini memulai kariernya sebagai pelatih muda dan naik pangkat menjadi 'direktur urusan sepak bola' di klub Belgia tersebut. Kini, tantangan baru menantinya di luar negeri.

Rigaux baru akan diperkenalkan di Feyenoord setelah Club Brugge meraih gelar juara liga. Klub raksasa Belgia tersebut belum secara resmi menjadi juara, namun sudah diketahui bahwa direktur olahraga tersebut akan pindah ke Belanda.

Giovanni van Bronckhorst sedang dipertimbangkan untuk mendampingi Rigaux. Asisten manajer Liverpool saat ini mengenal direktur asal Belgia tersebut, yang pernah berusaha membawa mantan pelatih Feyenoord itu ke Brugge.