Feyenoord merekrut pemain dengan nilai pasar 10 juta euro secara gratis

MikaMármol kini resmi menjadi pemain Feyenoord. Bek tengah berusia 24 tahun ini bergabung secara gratis dari Las Palmas dan menandatangani kontrak di Rotterdam hingga pertengahan 2030.

Kedatangan mantan pemain akademi FC Barcelona ini sudah lama dinantikan, namun kini akhirnya resmi terwujud. Pemain kidal ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama lini pertahanan Feyenoord.

"Saya yakin dengan gambaran keseluruhan yang disampaikan Feyenoord kepada saya," katanya kepada saluran resmi klub asal Rotterdam tersebut. "Saya pun segera merasa nyaman di Feyenoord dan sekarang semuanya sudah pasti, saya tidak sabar untuk bermain dengan seragam ini."

“Saya akan melakukan segalanya untuk sukses di sini,” ujarnya dengan penuh semangat. “Akan butuh waktu bagi saya untuk terbiasa bermain di luar Spanyol untuk pertama kalinya, tetapi di saat yang sama, saya benar-benar menantikan untuk menjadikan Rotterdam sebagai rumah baru saya.”

“Sama seperti betapa antusiasnya saya untuk bertemu rekan-rekan setim baru, staf, dan para pendukung. Saya juga tahu bahwa akan menjadi momen istimewa bisa memainkan menit-menit pertama saya di De Kuip.”

Ini memang akan menjadi petualangan pertamanya di luar Spanyol bagi Mármol. Bek yang lahir hanya beberapa kilometer di barat laut Barcelona ini sudah diterima di akademi ternama La Masia sejak usia muda.

Ia akhirnya bermain selama tiga musim di Barcelona B dan berkembang menjadi pemain inti yang dihargai di sana. Pada 15 Mei 2022, ia melakukan debutnya untuk tim utama, saat ia masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Alejandro Balde.

Prospeknya di Barcelona tidak terlalu cerah, dan demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, ia pindah ke Andorra. Dari sana, Mármol—yang menurut Transfermarkt memiliki nilai pasar sebesar sepuluh juta euro—berhasil mendapatkan transfer ke Las Palmas. Bersama klub tersebut, ia akhirnya bermain selama dua musim di LaLiga.