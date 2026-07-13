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Inbeom HwangImago
Sydney Jordan

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Feyenoord menolak tawaran pertama dan menaikkan harga Hwang In-beom

Transfers
Feyenoord
FC Porto
I. Hwang

Sebelumnya, media Portugal A Bola melaporkan bahwa Hwang In-beom akan segera bergabung dengan FC Porto. Kini, Record melaporkan bahwa Feyenoord telah menolak tawaran pertama dari klub papan atas Portugal tersebut.

Surat kabar Portugal tersebut mengonfirmasi bahwa telah tercapai kesepakatan prinsip dengan manajemen Hwang, yang masih terikat kontrak selama dua musim di Rotterdam-Zuid.

Saat ini, negosiasi dengan Feyenoord sedang berlangsung dan kabarnya tawaran sebesar sekitar tujuh juta euro telah diajukan.

Namun, klub tersebut tidak menyetujuinya dan ingin menerima jumlah yang lebih tinggi untuk gelandang bertahan tersebut.

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Hwang didatangkan dari Red Star Belgrade pada tahun 2024 dengan biaya tujuh juta euro, dan kabarnya pihak Feyenoord ingin menerima lebih dari yang mereka bayarkan saat itu.

Menurut Record, Os Dragões tidak berencana untuk merogoh kocek dalam-dalam demi pemain asal Korea Selatan berusia 29 tahun tersebut. Akibatnya, transfer ke Estádio do Dragão sama sekali belum pasti.

Klub Portugal tersebut dilaporkan ingin menawarkan kontrak kepada Hwang dengan durasi maksimal tiga musim. A Bola sebelumnya melaporkan bahwa pemain Feyenoord tersebut berpotensi mendapatkan gaji sekitar tiga juta euro per tahun di Portugal.

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