Feyenoord menjual Timon Wellenreuther ke VfL Wolfsburg dengan harga yang sangat rendah

Feyenoord dan VfL Wolfsburg telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Timon Wellenreuther, demikian dilaporkan pakar Transfermarkt Florian Plettenberg dari Sky Sport. Klub asal Rotterdam itu memperoleh satu juta euro dari penjualan kiper tersebut.

Kepergian Wellenreuther sama sekali tidak terjadi secara tiba-tiba. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027, pemain asal Jerman tersebut menyatakan ingin mencari tantangan baru, dan Wolfsburg segera menawarinya kesempatan.

Pada tahun 2022, Wellenreuther pindah dari Anderlecht ke Feyenoord dengan status pinjaman, dan setahun kemudian klub Belanda tersebut membelinya secara permanen dari klub papan atas Belgia tersebut dengan harga satu juta euro.

Di Feyenoord, Wellenreuther awalnya menjadi kiper cadangan, namun penampilannya yang mengesankan akhirnya berhasil menggeser Justin Bijlow—yang merupakan putra klub—dari posisi starter.

Kiper asal Karlsruhe ini akhirnya tampil dalam 125 pertandingan resmi untuk Feyenoord, di mana ia berhasil meraih satu gelar juara liga, Piala KNVB, dan Johan Cruijff Schaal.

Wellenreuther menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Wolfsburg, yang berlaga di 2. Bundesliga dan di mana ia akan menjadi kiper utama baru. Kamil Grabara, kiper utama saat ini, ingin hengkang dan diminati oleh sejumlah klub, termasuk Atalanta.

Feyenoord kini telah menemukan pengganti Wellenreuther dalam diri Tjark Ernst. Pemain asal Jerman ini didatangkan dari Hertha BSC dengan biaya sekitar lima juta euro.

Surat kabar Algemeen Dagblad sebelumnya melaporkan bahwa kedatangan Tjark “sebagian atau mungkin sepenuhnya dapat dibiayai oleh Wellenreuther”, namun dengan kontribusi sebesar satu juta euro, jumlah tersebut pada akhirnya terasa kurang memuaskan.